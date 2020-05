Neuer Badmeister und Schatten spendende Bäume: Bischofszells Schwimmbad ist gerüstet

Bei der im Vorjahr durchgeführten Befragung von Abonnenten schnitt die Bischofszeller Badi in den allermeisten Kategorien hervorragend ab. Der Anteil an zufriedenen oder sehr zufriedenen Gästen lag fast überall über 90 Prozent. Am besten bewertet wurden das Schwimmbecken (98 Prozent) sowie das Kinderschwimmbecken, die Gartenanlage und die Information (je 97 Prozent). Abstriche machten die Befragten bei den Garderoben (87 Prozent) und bei den Parkplätzen (83 Prozent). An der Umfrage beteiligten sich 531 Personen, was einer Rücklaufquote von 42 Prozent entspricht. (st)