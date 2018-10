Neue Toiletten und Duschen für die Camper in Kreuzlingen Der Campingplatz Fischerhaus erhält im Rahmen der schrittweisen Sanierung ein neues Sanitärgebäude. Baustart ist am kommenden Montag.

Die Sanitätscontainer im Camping Fischerhaus haben ausgedient. Es wird ein neues Gebäude erstellt. (Bild: Donato Caspari)

Im Zuge der etappenweisen Modernisierung des Campingplatzes Fischerhaus nimmt der Neubau des Sanitärgebäudes eine Schlüsselposition ein. Die bestehenden, 15 Jahre alten Sanitärcontainer würden durch ein modernes und energetisch optimiertes Gebäude ersetzt, wie die Stadt Kreuzlingen mitteilt. Qualifizierte Handwerker aus der Region bauen unter der Leitung des Architekturbüros Lienhard und Pedron ein Minergie A+ Gebäude, das in Bezug auf den Energieverbrauch und die Energiegewinnung neue Massstäbe setzen wird. Als Energiestadt habe sich Kreuzlingen verpflichtet, in diesem Bereich vorbildlich zu handeln, heisst es. Der Baustart erfolgt am kommenden Montag, 22. Oktober mit dem Aushub und den Anschlussarbeiten für die Werkleitungen. Um Unfälle mit dem querenden Verkehr bei der Ausfahrt Süd auf die Bleichestrasse zu verhindern, werden entsprechende Signalisationstafeln angebracht. Bereits im Januar 2019 soll der Rohbau fertiggestellt sein und die Öffentlichkeit zur Besichtigung eingeladen werden.

Bis 2020 soll der Campingplatz fertig sein

Seit 2013 ist die schrittweise Sanierung des Campingplatzes im Gang. Mit der Hochwassersicherung und der ökologischen Aufwertung des Chogenbachs wurde das Bachprofil zwischen dem Seeufer bis zur Schwimmbadstrasse im letzten Jahr verbreitert, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Der Bach wurde so gestaltet, dass er Lebensraum für Fische, speziell für die Seeforelle, bietet. Des Weiteren wurden die Stellplätze im Osten und entlang des Bachs mit einem stabilen Untergrund versehen und erhielten einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Die letzten Sanierungsarbeiten, die bis 2020 abgeschlossen sein werden, umfassen die restlichen Stellplätze sowie die Verschiebung des Zeltplatzes. (red)