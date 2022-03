NEUE SCHULPRÄSIDENTIN Andrea Müller-Richner gewinnt die Ersatzwahl in der Volksschulgemeinde Region Sulgen Die 45-jährige Kradolferin distanziert Kurt Bühler aus Heldswil deutlich und tritt im August die Nachfolge von Schulpräsident Christoph Stäheli an.

Christoph Stäheli, amtierender Präsident der Volksschulgemeinde Region Sulgen, gratuliert seiner gewählten Nachfolgerin Andrea Müller-Richner. Bild: Donato Caspari (Sulgen, 27. März 2022)

Eine Woche nach ihrem 45. Geburtstag bekommt Andrea Müller-Richner nochmals ein Geschenk. Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Region Sulgen wählen die gelernte Floristin und Mutter einer schulpflichtigen Tochter mit 141 Stimmen Vorsprung auf Mitbewerber Kurt Bühler zur Nachfolgerin von Schulpräsident Christoph Stäheli. Der Schönenberger bekleidet dieses Amt seit 1. Januar 2018, tritt aus gesundheitlichen Gründen aber Ende Juli zurück.

«Ich habe ein Resultat in dieser Deutlichkeit nicht erwartet», kommentiert Andrea Müller-Richner ihr Abschneiden. Sie sei glücklich über das grosse Vertrauen, das man ihr entgegenbringe. Ihren Erfolg führt die Wahlsiegerin unter anderem auf ihr öffentliches Engagement in der Region und auf ihre gute Vernetzung zurück.

Wechsel vom Gemeinderat in die Schulbehörde

Was das Engagement anbelangt, bedeutet der Wahlerfolg vom 27. März eine markante Zäsur. Andrea Müller-Richner ist seit 2019 Gemeinderätin in Kradolf-Schönenberg und wird diese Funktion nun zu Gunsten des Schulpräsidiums aufgeben.

Am Wahlapéro räumt Andrea Müller-Richner ein, das Exekutivamt in ihrer Wohngemeinde mit einem weinenden Auge zu verlassen, äussert aber auch die Überzeugung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: «In meinem Leben ist jetzt der Moment für eine Neuorientierung gekommen.» Sie freue sich auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Team.

Mitbewerber rechnete mit Niederlage

Kurt Bühler trägt die Niederlage mit Fassung, obschon er sich, wie er gesteht, mehr Stimmen erhofft habe. «Bei einer Wahl kann es nur einen Gewinner geben. Den klaren Entscheid der Wählerinnen und Wähler gilt es zu akzeptieren.» Er könne sich nicht vorwerfen, es nicht wenigstens versucht zu haben.

Auf Nachfrage räumt Bühler ein, sich keine allzu grossen Erfolgschancen ausgerechnet zu haben. «Als ich gesehen habe, wer meine Mitbewerberin sein wird, war mir klar, dass ich diese Wahl nicht gewinnen kann.» Vielleicht sei er aber auch schon zu alt, mutmasst der 58-Jährige.

Der amtierende Schulpräsident äussert sich lobend über den «gepflegten Wahlkampf» und dankt der Findungskommission und der Interpartei für die Arbeit im Vorfeld der Ersatzwahl. Er sei dankbar, die Aufgabe in neue Hände legen zu können. Andrea Müller-Richner tritt ihr Amt am 1. August an. Die Ersatzwahl (1. Wahlgang) für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Kradolf-Schönenberg ist für 3. Juli anberaumt.