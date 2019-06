Neue Leiterin für das Alterszentrum Bussnang Per 1. August übernimmt Anita Keller-Howald die Führung im Alterszentrum. Sie tritt damit die Nachfolge von Irene Heggli an.

Anita Keller-Howald, neue Leiterin des Alterszentrums in Bussnang. (Bild: PD)

(red) Anita Keller-Howald aus Nussbaumen wird am 1. August 2019 die Leitung des Alterszentrums Bussnang (AZB) übernehmen. Sie tritt die Nachfolge von Irene Heggli an, die wegen Differenzen in der Personalführung die Kündigung eingereicht hat.

Wie der Stiftungsrat in einer Mitteilung schreibt, war Keller in verschiedensten Führungstätigkeiten in der Finanz- und Versicherungsbranche im In- und Ausland tätig. In die Gesundheitsbranche wechselte sie vor einigen Jahren.

Sie weist langjährige Erfahrung in Geschäfts- und Mitarbeiterführung, Strategie- und Unternehmensentwicklung im Umfeld des altersgerechten Wohnens, dem Gesundheitswesen, der Hotellerie und dem Finanzwesen aus.