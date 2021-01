Neue Hoffnung für die Gäste der «Wunderbar» in Arbon: Wie es nach einer Kehrtwende des Kantons mit dem Kultlokal weiter gehen könnte Die Stadt lässt eine Versetzung der ehemaligen Saurer-Kantine an einen anderen Ort prüfen und will dazu eine Arbeitsgruppe einsetzen. Ungeachtet dessen müssen die Betreiber des Restaurants/Hotels damit rechnen, schon bald die Schlüssel abgeben zu müssen.

Die Geschichte der «Wunderbar» könnte an einem anderen Ort weitergehen. Bild: Reto Martin (7.2.2020)

Die Situation ist verfahren und noch viel komplizierter, als es zuletzt den Anschein gemacht hat. Die ZIK Immo AG als Besitzerin der Liegenschaft will die «Wunderbar» Ende Jahr abbrechen und das Gelände vorderhand als Abstellplatz für Baumaschinen und anderes mehr nutzen. Der Mietvertrag mit Pächterin Simone Siegmann ist Ende März abgelaufen. Doch diese will nicht raus und macht einfach weiter – auch im Wissen um die breite Unterstützung in der Bevölkerung. Über 5'000 Personen haben mittlerweile die Petition unterschrieben, die den Erhalt des beliebten Lokals am See fordert.

Die Stadt hat sich zwar intensiv darum bemüht, im Streit zwischen Siegmann und der ZIK Immo AG zu vermitteln – aber erfolglos. Auch ein Gespräch bei der Schlichtungsbehörde verlief ergebnislos. Die ZIK Immo AG bot Siegmann an, bis Ende Jahr bleiben zu können. Doch diese lehnte ab. Sie ist jetzt mit einem Ausweisungsbegehren konfrontiert, das die ZIK Immo AG beim Bezirksgericht gestellt hat. Ein Entscheid ist ausstehend.

Schutzwürdigkeit der «Wunderbar »steht wieder zur Debatte

Parallel zu dieser privatrechtlichen Auseinandersetzung laufen Gespräche, die einen Weg aus der Sackgasse weisen sollen. Ende April trafen sich Vertreter verschiedener kantonaler Ämter, des Heimatschutzes, der Eigentümerschaft, der Ortsbildkommission und der Stadt Arbon zu einem ersten Krisengipfel. Denn selbst wenn die ZIK Immo AG möglicherweise nach einem langwierigen Verfahren Recht bekommen sollte und Siegmann am Ende die Schlüssel abgeben muss – alle Probleme haben die «Wunderbar»-Besitzer damit unter Umständen nicht vom Hals.

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Andrea Stalder (9.6.2020)

Zum einen besteht nach Meinung der Stadt «ein öffentliches Interesse an einer attraktiven touristischen Nutzung im Bereich des Hotels Wunderbar», heisst es unmissverständlich in einer Mitteilung der Stadt vom Montag. Konkreter will Stadtpräsident Dominik Diezi auf Anfrage nicht werden. Zumal es auf viele Fragen noch keine abschliessende Antwort gebe. Und damit meint er auch das andere grosse Problem, das sich der ZIK Immo AG beziehungsweise der Stadt stellen könnte. Die kantonale Denkmalpflege möchte die Schutzwürdigkeit der «Wunderbar» nochmals aufs Tapet bringen, was den Diskussionen eine völlig neue Wendung gibt.

Der Abbruch ist seit sechs Jahren beschlossene Sache

Das Thema schien längst erledigt. Die ZIK Immo AG schrieb im Jahr 2014 nach Genehmigung des Gestaltungsplans über das ehemalige Saurer-Werk 1 durch den Regierungsrat:

«Die ehemalige Saurer-Kantine und heutige ‹Wunderbar› kann abgebrochen werden.»

Zuvor hatte eine breit abgestützte Arbeitsgruppe während sechs Jahren die Eckpunkte für die bauliche Entwicklung des Geländes Mitten in der Altstadt festgelegt. Ihr gehörte auch Denkmalpflegerin Bettina Hedinger an, auf deren Wunsch sogar Professor Ruggero Tropeano als Sachverständiger des Bundes beigezogen wurde.

Blick auf die Altstadt mit dem ehemaligen Saurer Werk 1 rechts hinten. Bild: Manuel Nagel (18.6.2020)

Alle Beteiligten seien sich einig gewesen, dass die «Wunderbar» nicht erhalten werden müsse, schrieb die ZIK Immo AG seinerzeit. Gleicher Meinung war im gleichen Jahr das Parlament. Die SP hätte die «Wunderbar» gerne in den Schutzplan der Stadt aufgenommen. Sie scheiterte aber mit ihrem Antrag mit 10 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Die Bevölkerung nahm den Entscheid gelassen. Sie verabschiedete den Schutzplan – ohne «Wunderbar» – vor sechs Jahren, den der Kanton dann nach längerem Hin und Her schliesslich 2018 mit Vorbehalt genehmigte. Die Einwände betrafen aber nicht den Status der «Wunderbar». Und jetzt ist plötzlich alles anders, was die Ausgangslage grundlegend ändert.

Arbeitsgruppe wird neuen Standort suchen

Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklung können sich die Beteiligten des Krisengipfels eine Versetzung der «Wunderbar» als «mögliche Kompromisslösung» (und Alternative zu einem langen Streit mit dem Kanton) vorstellen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Selbst der Thurgauer Heimatschutz als potenzieller Verhinderer dieser Variante sehe darin einen gangbaren Weg. «Eine Ergänzung oder eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes sind hingegen nicht denkbar.»

Als Nächstes soll jetzt ein Ingenieurbüro prüfen, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen eine Versetzung der «Wunderbar» möglich wäre und was es kosten würde. «Anschliessend soll eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet werden, die mögliche neue Standorte prüft», schreibt die Stadt. Wichtig sei dabei, dass sich das Gebäude gut in seine neue Umgebung einfüge. «Und dass sich der neue Standort aus Sicht der ‹Wunderbar› attraktiv und einladend gestalten lässt.»

Viele Fragen offen

Wer bezahlt die Rechnung für die ersten Abklärungen? Wer würde für die Kosten des Abbruchs, des Transports und des Wiederaufbaus der «Wunderbar» aufkommen? Wer wäre dessen Eigentümer? Wer dessen Betreiber? Muss der neue Standort unbedingt am See sein? Auf alle diese Fragen müssten die Antworten erst noch gefunden werden, sagt Diezi. «Wichtig ist, dass wir jetzt in einem ständigen Dialog sind.»