Kreuzlinger grillieren jetzt im Boot Die Stadt Kreuzlingen hat ihre ersten öffentlichen Grillstellen im Gebiet Klein-Venedig eingeweiht. Hannah Engeler

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger weiht die neue Grillstelle im Klein Venedig ein. (Bild: Reto Martin)

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnet Stadtpräsident Thomas Niederberger die vier neuen Grillstellen zwischen dem Kunstrasenplatz und dem See, nahe der Bodenseearena. «Wir befinden uns hier an einem der schönsten Orte in Kreuzlingen», sagt Niederberger und erklärt, dass die Stadt mit diesem Projekt auf den Wunsch vieler Einwohner eingegangen sei.

Bis anhin bestand keine Möglichkeit, direkt am See an einem öffentlichen Platz zu grillieren. Es musste stets in die umliegenden Dörfer ausgewichen werden. Thomas Niederberger dankt allen Beteiligten, welche dazu beitrugen, dass dieses Herzensprojekt in so kurzer Zeit geplant und ausgeführt werden konnte.

Auf ein Holzlager hat die Stadt verzichtet

Die Bauarbeiten benötigten nur zwei Wochen. Besonderen Dank spricht Niederberger an Ruedi Wolfender aus, welcher das Projekt mit grosser Motivation vorantrieb. Wolfender übernimmt anschliessend das Wort und erläutert den geplanten Betrieb der Anlage.

Um Vandalismus zu vermeiden, findet man bei den Grillstellen kein Holzlager. In der Bodenseearena könne für acht Franken ein Grillsack, gefüllt mit Holz sowie Brennwürfel, erworben werden. Wolfender benutzt den neudeutschen Begriff «unkaputtbar», um die Materialien zu beschreiben, aus welchen die Ausstattung der Grillstellen besteht. Für die Sitzmöglichkeiten verwendete Pro Forst beispielsweise robuste Eiche aus dem Kreuzlinger Wald. Die solarbetriebenen Kübel, welche den Abfall konstant pressen und somit ein grosses Volumen aufnehmen können, sowie mehrere Wasserbrunnen sorgen für zusätzlichen Komfort während des Grillvergnügens.