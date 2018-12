Neue Geschäftsleiterin bei Conex Familia Ende Januar 2019 geht Heidi Kirchhoff als Leiterin der Berufsbeistandschaft der Region Bischofszell offiziell in Pension. Eine neue Herausforderung hat sie aber bereits gefunden: Ab Februar ist sie in einem Teilpensum bei der regionalen Beratungsstelle in Amriswil tätig.

Heidi Kirchhoff (l.) ist ab Februar operativ tätig, Stadträtin Madeleine Rickenbach bleibt Präsidentin von Conex Familia. (Bild: PD)

Genau zum Zeitpunkt als Madeleine Rickenbach 2012 in den Amriswiler Stadtrat gewählt wurde, ging die Gründung von Conex Familia über die Bühne. Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit als Berufsbeiständin in Romanshorn war Madeleine Rickenbach prädestiniert, die Geschäftsleitung der neuen öffentlichen Beratungsstelle zu übernehmen. Zumal das Pensum für diese Aufgabe mit zehn Prozent als tief erachtet wurde – zu tief, wie sich herausstellte. «Schnell merkte ich, dass sich diese Aufgabe nicht nebenbei machen lässt», blickt die Stadträtin zurück.

Gemeinde Hefenhofen wird neues Mitglied Die Beratungsstelle Conex Familia wächst um ein neues Mitglied: Ab dem 1. Januar 2019 wird die Gemeinde Hefenhofen ebenfalls als Trägergemeinde zum Verein dazugehören. Die weiteren und bisherigen Trägergemeinden sind: Amriswil, Bischofszell, Hauptwil-Gottshaus, Hohentannen, Kradolf-Schönenberg, Sommeri, Sulgen sowie Zihlschlacht-Sitterdorf. (red)

www.conexfamilia.ch

Sie war froh, die operative Leitung an die Jugend- und Familien-Beraterin Barbara Oehrle abgeben zu können. Dafür übernahm Madeleine Rickenbach von Urs Fischer das Präsidium, welches sie bis heute inne hat.

Leitung und Beratung klar getrennt

Madeleine Rickenbach lobt Barbara Oehrles Aufbauarbeit in den vergangenen Jahren und ist froh, dass ihr grosses Wissen als Beraterin der Conex Familia erhalten bleibt. Barbara Oehrle trage den Entscheid für den erneuten Wechsel in der Geschäftsleitung mit. Madeleine Rickenbach ist überzeugt, in der Person von Heidi Kirchhoff eine sehr gut geeignete neue Geschäftsleiterin gefunden zu haben und erachtet es als Vorteil, dass die Leitungs- und die Beratungs-Aufgaben künftig klar getrennt sind.

Einfache und klare Strukturen sind auch im Sinne von Heidi Kirchhoff, die das 20-Prozent-Pensum bei Conex Familia per 1. Februar 2019 antritt. Sie durfte vor einigen Jahren schon die neuen Strukturen der Berufsbeistandschaft der Region Bischofszell gestalten – Strukturen, die sich bis heute bewährt haben. Heidi Kirchhoff ist überzeugt, ihr breites Wissen und ihre beruflichen Erfahrungen auch in Amriswil nutzen zu können. Kirchhoffs beruflicher Werdegang reicht vom Gesundheitswesen über klassische Büro-Aufgaben bis zum sozialen Bereich, inklusive Erfahrung in der Personalführung.

Zwei Abteilungen unter einem Dach Conex Familia besteht aus zwei Abteilungen: Mütter- und Väterberatung sowie Einzel-, Paar-, Familien- und Jugendberatung. Die Mütter- und Väterberatung besteht aus einem Trio, geleitet von Claudia König. Gerne berät das Team der Mütter- und Väterberatung in allen Fragen rund um Säugling und Kleinkind bis ins Kindergartenalter. Das dreiköpfige Team der Einzel-, Paar-, Familien- und Jugendberatung leitet Katrin Gmünder. Die Beraterinnen richten ihre Arbeitszeiten möglichst nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Ratsuchenden. Das breite Fachwissen des Gesamtteams bietet Unterstützung zu verschiedensten Fragen und Problemlagen aller Altersstufen. Beide Stellen sind über das Sekretariat telefonisch jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 9 und 11 Uhr unter der Nummer 071 411 88 82 oder sekretariat@conexfamilia.ch erreichbar. Die Mütter- und Väterberatung erreicht man direkt unter 071 411 00 01 und unter der E-Mail mvb@conexfamilia.ch. (red)

Das dürfte eine gute Mischung sein, um sowohl der Jugend- und Familienberatung, als auch der Mütter- und Väter-Beratung – den beiden Abteilungen von Conex Familia – vorzustehen. Conex-Präsidentin Madeleine Rickenbach ist es wichtig, dass beide Teams noch stärker zusammenarbeiten und Synergien nutzen. «Die Zusammenarbeit kann auch präventiv wirken, wenn zum Beispiel bei schwierigen Familien-Situationen mit Vorschulkindern frühzeitig Unterstützung über die Familienberatung beigezogen werden kann.»

«Verständnis füreinander wecken»

Beide Teams von seien gleichgestellt, hält Rickenbach fest. Seit Juni gebe es auch je eine Teamleitung, welche in engem Kontakt zur Geschäftsleitung stehe.

Rickenbach sieht Kirchhoff als Bindeglied zum Vorstand. Sie vertrete Conex Familia nach innen wie nach aussen. «Vernetzungen zu den Gemeinden, aber auch zur KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und weiteren Institutionen sind mir wichtig. Statt sich gegenseitig zu bekämpfen, gilt es, einen Konsens zu finden und Verständnis füreinander zu wecken», sagt Kirchhoff, die von ihrer heutigen beruflichen Tätigkeit bereits einiges über Conex Familia weiss und sich auf ihren baldigen Stellenantritt in Amriswil freut. (red)