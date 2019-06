Neue Fahne für den STV Illhart-Sonterswil Nach knapp 30 Jahren hat die Fahne des Turnvereins ausgedient. Für deren Nachfolgerin gab es eine feierliche Weihe und Zeremonie.

Die Ehrendamen präsentieren die neue Fahne des STV Illhart-Sonterswil. (Bild: PD)

(red) Im Rahmen des Empfangs der Heimkehrer des Eidgenössischen Turnfestes wurde die neue Fahne des STV Illhart-Sonterswil in einer Zeremonie geweiht. Die Vereinsfahne sei für einen Turnverein enorm wichtig, heisst es in einer Mitteilung. So sei es nicht verwunderlich, dass ein Fahnenkomitee unter der Leitung von Ehrenmitglied Marc Flückiger die Fahne auf den Weg gebracht hat.

Flückiger wies in seiner Ansprache darauf hin, dass Elemente der neuen Fahne aus dem Vorgängermodell übernommen wurden. So stünden die drei weissen Turner für Bewegung und Athletik, aber auch für den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt im Verein. Ein Zeichen für den Gemeinschaftssinn ist auch, dass sich die Männer-, Frauen- und die Turnerinnenriege aus Sonterswil sowie die Ehrenmitglieder des Turnvereins als Fahnenpaten zur Verfügung stellten.