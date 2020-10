Neue Duschen auf Klein Venedig: Die Stadtverwaltung und der FC Kreuzlingen geben den Startschuss für den Bau des neuen Garderobengebäudes. Lange Zeit gab es Konflikte zwischen der Bodensee-Arena, den Eishockeyvereinen und dem FC Kreuzlingen aufgrund der Garderobenknappheit. Mit einem Neubau will die Stadt Kreuzlingen dem Engpass ein Ende bereiten.

Bald kommen die richtigen Duschen: Stadtpräsident Thomas Niederberger und FCK-Präsident Daniel Geisselhardt. Bild: Andrea Stalder

Im August war der Stadtrivale AS Calcio dran, nun durfte auch der FC Kreuzlingen (FCK) den Spaten in die Erde drücken. Lange hatten die Fussballer auf neue Garderoben gehofft, am Montag, 19. Oktober, haben sie auf dem Sportplatz Klein Venedig den Spatenstich für das neue Garderobengebäude gesetzt. Die Stadt Kreuzlingen hat gemeinsam mit dem Fussballverein zur kleinen Feier eingeladen. Anwesend waren Vertreter der Stadtverwaltung und des FC Kreuzlingen. Stadtpräsident Thomas Niederberger sagt:

«Für Kreuzlingen sind beide Fussballvereine von Wichtigkeit. Sie leisten grosse Arbeit im Bereich der Jugendförderung.»

Nachdem man vor einigen Wochen den Spatenstich auf dem Döbeli-Sportplatz für einen neuen Naturrasen gesetzt habe, sei man nun froh, auch dem FC Kreuzlingen bei seinem Garderobenengpass zu helfen, fügt er hinzu.

Viele Sportler, wenig Garderoben

Das Areal auf Klein Venedig war einst eine Mülldeponie. Vor rund 50 Jahren entschied man sich, diese aufzuschütten, um Land zu gewinnen. Heute spielt der FCK seit vielen Jahren auf dem Gelände Fussball. Ein Problem habe sich aber schon seit einiger Zeit bemerkbar gemacht: Die Garderoben in der Bodensee-Arena werden ausser von den Fussballern auch von den Eishockeyspielern benutzt. Dies habe mit der Zeit immer öfter zu Konflikten geführt, erklärt Stadträtin Dorena Raggenbass. Um die Garderobenknappheit zu mindern, habe man sich entschieden, neben dem Klubhaus des Vereins einen Neubau mit mehreren Garderoben, WC-Anlagen sowie einem Materialraum und einem Serviceraum zu realisieren, erklärt Ruedi Wolfender, Leiter der Abteilung Gesellschaft, das Bauprojekt.

«Als Energiestadt setzten wir keine fossilen Brennstoffe ein. Geplant sind vier Bohrungen für Erdsonden, um Warmwasser aufzubereiten», sagt Wolfender. Kreuzlinger Unternehmen oder Betriebe aus den Nachbardörfern führen alle Arbeiten aus. Die Verantwortlichen wollen das neue Garderobengebäude noch vor Weihnachten aufrichten und dann im Frühling nächsten Jahres in Betrieb nehmen. Insgesamt investiert die Stadt Kreuzlingen 800'000 Franken für das Projekt. Der Präsident des FC Kreuzlingen, Daniel Geisselhardt, sagt:

«Als Verein sind wir überaus dankbar, dass wir nun eine langfristige Lösung für das Garderobenproblem gefunden haben.»

Der Wunsch des Klubs von einer Tribünenüberdachung bleibt aber bis auf Weiteres unerfüllt.