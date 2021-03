Lebensort für Menschen mit Beeinträchtigung

In der Stiftung Vivala werden Menschen mit Beeinträchtigung individuell begleitet. 1892 unter dem Namen Friedheim gegründet, gehört «Vivala» heute zu den führenden Institutionen im Kanton Thurgau. Die weiträumige Anlage mit umfangreicher Infrastruktur ist eingebettet in die Natur am Ortsrand von Weinfelden. Rund 100 Erwachsene und Kinder werden begleitet und gefördert, abgestimmt auf ihre unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten. «Vivala» stellt die Entwicklung von Stärken und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ins Zentrum. Rund 200 Mitarbeitende aus verschiedenen Berufsgruppen setzen sich dafür ein, dass diese Ziele erreicht werden.