Naturschutz «Willkürlicher Entscheid»: Der Schutzplan für die Luxburger Bucht wird zum Politikum Der Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler und der amtierende SVP-Ortsparteipräsident Egon Scherrer halten das Vorgehen der zuständigen Amtsstellen für fragwürdig. Sie sind darum an den Regierungsrat gelangt.

Blick von Salmsach auf den Camping Luxburg. Bild: Ralph Ribi

Nach Meinung der beiden Kantonsräte schiesst das Amt für Raumentwicklung weit übers Ziel hinaus mit der Schutzanordnung, die im Entwurf seit letztem Jahr vorliegt. Geplant ist, gut die Hälfte der bestehenden Stege, Wege und Dämme im Gebiet des Flachmoores von nationaler Bedeutung zu entfernen. Gleichzeitig sollen künftig Ranger im Uferbereich zwischen der Badi Salmsach und der Badi Wiedehorn zum Rechten sehen.

Die Luxburger Bucht sei tatsächlich ein Juwel und «ein wunderbares Naturparadies», aber nicht zuletzt deshalb, weil die Grundstücke zum Teil im privaten Besitz seien, schreiben die beiden SVP-Vertreter in einer Einfachen Anfrage, die sie letzte Woche im Grossen Rat eingereicht haben. Damit werde verhindert, dass Hinz und Kunz das über 20 Hektaren grosse Gebiet einfach so betreten könne.

Stephan Tobler. Bild: PD

«Die Eigentümer haben ihre Verantwortung für Flora und Fauna in dieser Bucht während der letzten 100 Jahre wahrgenommen.»

Wo ist ein Moor auf Egnacher Gebiet?

Unverständlich ist für die beiden Politiker, warum das Landstück westlich der Luxburg beziehungsweise des Wilerbachs Teil des Schutzgebietes werden soll. Dort sei kein Moor erkennbar. «Die Abgrenzung scheint uns willkürlich», schreiben Tobler und Scherrer. Der Schilfgürtel sei nicht natürlichen Ursprungs. Bauern hätten ihn vor über 100 Jahren angelegt.

Egon Scherrer. Bild: PD

Vom Regierungsrat hätten die beiden gerne gewusst, welche gesetzlichen und fachlichen Grundlagen der Schutzanordnung zugrunde liegen, warum der Kanton in den letzten zehn Jahren Konzessionen für die Uferbauten erteilt «und dafür Geld kassiert hat» und wie er die ihrer Meinung nach massiven Eingriffe ins private Eigentum beurteilt.

Sind die Pläne verhältnismässig?

Weiter fragen sich Tobler und Scherrer: «Ist es verhältnismässig, wenn einerseits Ranger eingesetzt werden, um Wasser, Fauna und Flora zu schützen, und andererseits in den angrenzenden Gemeinden Häfen mit vielen Liegeplätzen bewilligt werden und die Besitzer dieser Boote an schönen Tagen in der Luxburger Bucht vor Anker liegen?» Und schliesslich interessiert es sie zu erfahren, «welche Fehler die privaten Seeanstösser in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie nun bestraft und materiell enteignet werden».