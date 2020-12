Im «Ermatinger Riet» werden Ranger unterwegs sein

Der Dialog ist ihre Waffe: Ranger sehen in Thurgauer Naturschutzgebieten zum Rechten

Weil sich nicht alle an die Regeln halten, baut der Kanton Thurgau die Aufsicht in den Naturschutzgebieten aus. Zwei Ranger sollen die Besucher für die Verletzlichkeit der Natur und auf angemessenes Verhalten sensibilisieren. Vorerst in drei Schwerpunktgebieten: Hüttwiler Seen, Ermatinger Riet und Schaarenwald bei Diessenhofen. Pro Natura Thurgau begrüsst den Einsatz von Ranger.