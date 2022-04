Naturschutz «Es ist einfach nur lächerlich»: Zwei SVP-Kantonsräte halten die Pläne zum Schutz der Luxburger Bucht für völlig übertrieben Der Ufergürtel zwischen der Salmsacher Badi und der Badi Wiedehorn in Egnach ist ein Moorgebiet von nationaler Bedeutung. Der vorgesehene Rückbau von Plattenwegen und Stegen im Schilfgürtel sei vom Gesetzgeber gefordert und verhältnismässig, sagt der Regierungsrat. Anders sehen es Egon Scherrer und Stephan Tobler. «Der Kanton schiesst mit Kanonen auf Spatzen», sagt Scherrer.

Egon Scherrer hatte es nicht anders erwartet. Trotzdem ist er enttäuscht. Zusammen mit dem Egnacher Gemeindepräsidenten Stephan Tobler war der SVP-Kantonsrat mit Fragen an den Regierungsrat gelangt wegen der Schutzanordnung für die Luxburger Bucht. Beide halten die geplanten Massnahmen für völlig übertrieben. So will der Kanton etwa die Hälfte der teilweise fast 100 Jahre alten Stege und Wege der privaten Seeanstösser aufheben, einen Ranger für Pflegearbeiten und die Durchsetzung der Hunde-Leinenpflicht anstellen sowie das Problem mit zu nahe am Ufer ankernden Motorbooten angehen.

Der Regierungsrat weist den Vorwurf zurück, weit übers Ziel hinaus zu schiessen. Die Luxburger Bucht sei eines von 21 Moorgebieten von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung und müsse (besser) geschützt werden. So habe es die Schweizer Bevölkerung 1987 mit der Annahme der Rothenthurm-Initiative entschieden. «Im Grundsatz besteht daher für den Kanton keine Wahlfreiheit», schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf den Vorstoss von Scherrer und Tobler. Bestehende Beeinträchtigungen seien bei sich jeder bietenden Gelegenheit so weit als möglich zu eliminieren. Und eine solche Gelegenheit biete sich jetzt.

Vor diesem Hintergrund hält der Regierungsrat «eine griffige Schutzanordnung für die Luxburger Bucht für richtig und wichtig», auch um gegenüber den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern glaubwürdig zu bleiben. Für die Betroffenen ändere sich nicht viel. «Es wird sichergestellt, dass sie den Bodensee auch zukünftig im gewohnten Mass nutzen können.» Es sei auch nicht so, dass alle Grundeigentümer Sturm gegen die Pläne laufen würden. Einige von ihnen würden durchaus ein gewisses Verständnis für das Vorgehen des Kantons aufbringen, schreibt der Regierungsrat.

Scherrer will diese Aussage nicht anzweifeln. Er sagt aber: «Viele andere fühlen sich vor den Kopf gestossen.» Scherrer selber bleibt bei seiner Meinung.

«Die Schutzanordnung ist absolut unverhältnismässig und alles andere als bürgerfreundlich.»

Der Kanton schiesse damit mit Kanonen auf Spatzen und er verstecke sich gleichzeitig hinter Paragrafen. Der SVP-Politiker und Landwirt ist sicher: Der Kanton hätte Handlungsspielraum bei der Umsetzung des Bundesauftrages. Nur fehle der Wille, diesen Spielraum zu nutzen.

Ohne Augenmass und ohne Not

Scherrer hofft, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. «Ich erwarte, dass der Kanton nochmals mit den betroffenen Grundeigentümern zusammensitzt und eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung sucht. Sonst entscheiden am Schluss die Gerichte.» Gefragt sei jetzt diplomatisches Geschick und eine Neubeurteilung der Lage. Es gehe doch nicht an, ohne Augenmass und ohne Not eine fast 30-jährige Pendenz abzutragen und damit die Seeanstösser zu drangsalieren. Und gleichzeitig so zu tun, als wären die wenigen Stege und Wege durchs Schilf das grösste Problem für Flora und Fauna. Tatsächlich seien sie beispielsweise im Vergleich mit der geplanten Grossüberbauung mit 480 Wohnungen auf der Luxburgerwiese unmittelbar angrenzend ans Schutzgebiet vernachlässigbar. «Es ist einfach nur lächerlich», sagt Scherrer.

Er verstehe die Verärgerung der betroffenen Liegenschaftsbesitzer nur zu gut, sagt Scherrer. Bei der Konzessionierung der heute teilweise plötzlich störenden Anlagen vor rund zehn Jahren sei mit keinem Wort die Rede davon gewesen, dass sie wegen des Moorschutzes irgendwann zum Problem werden könnten. «Ich war damals im Gemeinderat und weiss darum, wovon ich spreche.» So gehe es nicht. Scherrer sagt:

«Man kann doch nicht nach so langer Zeit kommen und derart massiv ins Privateigentum eingreifen.»

Zumal es überhaupt keinen Grund gebe, etwas zu ändern. Die vielen Seeanstösser seien das Beste, was dem Naturschutz passieren könne. «So läuft niemand in den sensiblen Gebieten rum.»

Bringt der Natur nicht viel

Auch Stephan Tobler sieht keine Veranlassung, die geplante Schutzanordnung umzusetzen.

«Es würde sich vermutlich nicht viel zum Guten für die Natur verändern, wenn man einen Teil der Stege zurückbaut. Man würde aber Geld vernichten, das die Grundeigentümer beim Bau und Unterhalt investiert haben, was schade wäre.»

Der Schilfgürtel sei letztlich von Menschenhand angelegtes Kulturland und nicht natürlich gewachsener Lebensraum für Pflanzen und Tiere, ruft Tobler in Erinnerung. Unverständlich bleibe für ihn nach wie vor, warum das Schutzgebiet nicht über die Badi Wiedehorn Richtung Arbon hinaus gehe. Die Grenzen seien willkürlich gezogen.