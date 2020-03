Naturgefahren: Sulgen und Kradolf-Schönenberg arbeiten bei der Interventionsplanung zusammen Die beiden Gemeinderäte ziehen die Konsequenzen aus dem verheerenden Unwetter von 2015 und leiten präventive Massnahmen ein.

Gemeinderat Hanspeter Kernen (Sulgen) und Gemeinderat Hans Stark (Kradolf-Schönenberg) werfen im Sulger Gemeindehaus einen Blick auf die Gefahrenkarten «Oberflächenabfluss». Bild: Georg Stelzner

Das katastrophale Unwetter vom Juni 2015 hat tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur an Gebäuden und in der Landschaft, sondern auch im Bewusstsein der Bevölkerung.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Behörden von Sulgen und Kradolf- Schönenberg zu den ersten im Thurgau gehören, welche die Interventionsplanung im Hinblick auf sogenannte gravitative Naturgefahren an die Hand nehmen.

Federführend bei der Realisierung sind die beiden für Sicherheitsbelange zuständigen Gemeinderäte: Hanspeter Kernen aus Sulgen und Hans Stark aus Kradolf-Schönenberg. Gelöst wird die Aufgabe gemeinsam, was angesichts der Verflechtung und des Zusammenwachsens der Siedlungen sinnvoll ist. Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit hat hier ohnehin Tradition: Seit Jahrzehnten existiert ein Feuerwehr-Zweckverband und auch der Werkhof wird mittlerweile gemeinsam betrieben.

Ziel ist eine umfangreiche Dokumentation

Es sei nicht so, dass man bisher bei Einsätzen planlos vorgegangen sei, betont Kernen. «Es fehlt aber bis dato ein Dossier, in dem alle Fakten und Massnahmen gesammelt und zusammengefasst sind.»

Ein solches Instrumentarium leiste wertvolle Dienste, wenn es zu einem Wettlauf mit der Zeit kommt. Ein Einsatzleiter müsse im Ernstfall in der Lage sein, blitzschnell richtig zu entscheiden. Ein wichtiges Hilfsmittel wird laut Kernen die Auftragskarte sein, welche für jedes Schutzgut angelegt wird.

Darauf seien die zu ergreifenden Massnahmen und die Ziele definiert. Derzeit zähle man 86 Schutzgüter, doch werde es im Zuge der Arbeiten zu einer Reduktion kommen.

Einschätzung hat sich geändert

Auch Stark ist von der Dringlichkeit des Projekts überzeugt. «Das Sicherheitsdenken hat spürbar zugenommen», gibt der Gemeinderat von Kradolf-Schönenberg zu bedenken. Noch vor einem Jahrzehnt sei manches ganz anders beurteilt worden als heute. Die neuen Erkenntnisse und Einschätzungen gelte es nun zu berücksichtigen.

Für die beiden Gemeinderäte stellt die Interventionsplanung auch eine Art Bestandesaufnahme dar. Man sehe, was an Massnahmen und Material bereits vorhanden ist und wo noch Handlungsbedarf besteht. Die beiden Gemeinden arbeiten bei der Interventionsplanung zwar zusammen, sehen sich aber mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert.

Nur öffentliche Objekte betroffen

So habe der Hochwasserschutz in Kradolf-Schönenberg einen höheren Stellenwert als in Sulgen, erklärt Stark. Auch die topografischen Verhältnisse seien in der Vier-Dörfer-Gemeinde schwieriger. In Sulgen wiederum seien die Grossbetriebe in die Überlegungen mit einzu- beziehen.

«Wichtig zu wissen ist, dass die Interventionsplanung nur öffentliche Objekte betrifft», führt Kernen aus. Er hoffe jedoch, private Haus- und Grundbesitzer für diese Thematik sensibilisieren zu können.

Abschluss der Arbeiten bis Ende Jahr

Ihren Ausgang hat die Interventionsplanung, bei der die Gemeinden von der Firma Egli Engineering begleitet werden, mit einem Workshop im September. Man beschäftigte sich mit den Gefahrenkarten «Oberflächenabfluss» und «Hochwasser».

Teilnehmer waren neben den Gemeinderäten Kernen und Stark die beiden Bauverwalter, der Werkhofleiter und der Wasserwart sowie die Mitglieder des Feuerwehrkommandos.

In ein bis zwei Monaten soll ein Feldtag durchgeführt werden, in dessen Verlauf die neuralgischen Punkte vor Ort unter die Lupe genommnen werden. Kernen und Stark hoffen, die Arbeiten bis Ende des laufenden Jahres abschliessen zu können.