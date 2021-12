Nächstes Stück Kreuzlinger See-Burgtheater spielt im Sommer mit «Lysistrate» eine antike Komödie von Aristophanes Unter der Regie von Giuseppe Spina spielt das See-Burgtheater die turbulente Komödie, die schon im 5. Jahrhundert vor Christus die Menschen zum Lachen und zum Staunen brachte. Premiere ist am 14. Juli 2022.

Das See-Burgtheater spielt mit «Lysistrate» antike Komödie von Aristophanes. Premiere ist am 14. Juli 2022. Bild: PD

(red) Zwischen Athen und Sparta tobt ein Krieg. Bei den Frauen zu Hause türmt sich die Wäsche und der Mental Load, ihre Männer kriegen sie kaum noch zu Gesicht. Lysistrate hat genug! Sie organisiert ein Treffen zwischen den Frauen aus Athen und Sparta und ringt ihnen das Versprechen ab, sich ihren Männern so lange sexuell zu verweigern, bis diese den Kampf endlich beenden. Als zusätzlichen Anreiz sackt Lysistrate kurzerhand noch die Kriegskasse ein. Da die Athenerinnen ihrer Libido allerdings selber nicht so recht trauen, verbarrikadieren sie sich in der Akropolis, die schon bald Schauplatz verzweifelter Ein- und Ausbruchsversuche wird.

«Die Geschichte zeigt: Auch nach zweieinhalbtausend Jahren sind wir nicht viel weitergekommen.»

Regie führt in 2022 Giuseppe Spina. Bild: PD

Das sagt Regisseur Giuseppe Spina. Der gebürtige Thurgauer ist neben seinen Regieprojekten freischaffender Schauspieler und Musiker sowie Initiant und Mitbetreiber der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Für das See-Burgtheater stand er schon mehrfach selbst auf der Seebühne, zuletzt als sozialistischer Einbürgerungsaspirant beim Musical «Die Schweizermacher». Bei «Lysistrate» ist für Spina die weibliche Sicht auf das Ganze wichtig, deswegen plant er die Zusammenarbeit mit einer Dramaturgin. Mit der Erotik im Stück möchte er in «Tarantino-Manier» umgehen: Wie das Blutvergiessen in den Kultfilmen sei diese ein grundsätzlicher Bestandteil, solle dabei aber mit einer entwaffnenden Selbstverständlichkeit behandelt werden.

Die Kulisse entwirft Damian Hitz, dessen kreativer Kopf schon für manche spektakuläre Bühne im Seeburgpark sorgte. Geplant ist ein klassisches Setting, das auf heutige Sprache und aktuelle Bezüge trifft.

Gespielt wird vom 14. Juli bis zum 10. August 2022. Im Rahmen einer Weihnachtsaktion bietet das See-Burgtheater bereits jetzt weihnachtlich gestaltete Gutscheine zum vergünstigten Preis von 49 Franken (statt 54 Franken).