Nackt-DJane Micaela Schäfer macht Party am Tägerwiler Grümpi Zum 50. Grümpi-Turnier kamen 105 Fussballmannschaften. Publikumsmagnet der Party am Samstag war Deutschlands bekanntestes Nacktmodell: DJane Micaela Schäfer heizte mit Ballermann-Hits ein Judith Schuck

DJane und «Nacktschnecke» Micaela Schäfer heizt den Fans in Tägerwilen ein. (Bild: Reto Martin)

Grümpi-Turniere haben allgemein zu kämpfen, immer weniger Mannschaften melden sich für die Spass-Fussballturniere an. Für den FC Tägerwilen, der seit vielen Jahren das grösste Grümpi in der Region organisiert, ist es die wichtigste Einnahmequelle. «Vor 25 Jahren haben sich noch fast doppelt so viele Mannschaften angemeldet», sagt OK-Chef Christoph Knöpfel.

Um den Event attraktiv zu gestalten, hat der Verein dieses Jahr einen besonderen Haupt-Act für die Party am Samstag gebucht: Micaela Schäfer, auch bekannt als «Nacktschnecke», legte ab kurz vor Mitternacht ihre Party-Hits auf.

Geheimrezept Alkohol und Erotik

Gespannt waren die Gäste, ob sie wohl mit oder ohne Kleidung auf die Bühne treten werde. «So viele geile Jungs, so viele geile Mädels hier – wenn ihr richtig Party macht, ziehe ich mich vielleicht heute noch aus!» So beginnt die anfangs noch leicht bekleidete DJane ihre Show und begeistert das angeheiterte Publikum mit ihrem Versprechen - welches sie aber nicht einlöst.

Schlüpfrige Sprüche und die Leute zum Alkoholtrinken zu animieren, sind das Geheimrezept von Schäfer, die bei jeder Gelegenheit ihre Hüllen fallen lässt und damit ihren Promi-Status erlangte.

«Die Idee, Micaela für die Grümpi-Party zu buchen, hatten wir schon vor zwei, drei Jahren», sagt Knöpfel. Es hätte aber stets Für- und Widerstimmen im Verein gegeben. Immerhin kostet der Erotikstar ein paar tausend Franken in der Stunde, und ihr von vielen Schönheitskorrekturen gezeichneter Körper trifft nicht jeden Geschmack.

Die Neugierde, ob ihre seit neustem herzförmigen Brustwarzen zu sehen sein werden, lockt augenscheinlich zahlreiche Feierwütige an, denn die Tanzfläche füllt sich rasch – selbst auf der Theke wird getanzt.

Das ganze Wochenende gute Stimmung

Der Freitag, an dem tagsüber das Dorf- und Firmenturnier stattfand, mündete auch schon in einem rauschenden Fest: Reto Scherrer, der Weinfelder Radio- und TV-Moderator, sorgte für gute Stimmung und brachte das ganze Dorf zusammen, sagt Knöpfel.

Am Samstag spielten tagsüber die Junioren-Mannschaften sowie Spassmannschaften. Der Sonntag war für die Schüler-Turniere reserviert.