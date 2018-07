Nachwuchsschwingfest in Weinfelden 178 Jungschwinger beteiligten sich am Samstag am Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest. Unter den Blicken von rund 600 Zuschauern kämpften sie um Punkte und die begehrten Holzstühle. Monika Wick

Am Nordostschweizer Nachwuchsschwingtag beim Paul-Reinhart-Schulhaus schenkten sich die Gegner nichts. 178 Jungschwinger kämpften um den Sieg. (Bild: Donato Caspari)

«Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest Weinfelden 2018» – dieser Schriftzug ziert die fünf Holzstühle, die auf einem Wagen zum Eingang des Festgeländes beim Paul-Reinhart-Schulhaus trohnen. Die attraktiven Sitzgelegenheiten sind die Preise für die Sieger.

Dass der Gewinn eines dieser Stühle kein einfaches Unterfangen ist, zeigt sich auf den fünf Sägemehlringen, in denen die 178 Schwinger aus sieben Nordostschweizer Kantonen ihre Wettkämpfe austragen. Nachdem sich die 14- bis 18-jährigen Jungs die Schwinghosen angezogen und den Gegner mit Handschlag begrüsst haben, geht es unzimperlich zur Sache.

Der Gegner wird durch die Luft gewirbelt

Während in einem Ring ein Schwinger den Kopf seines Gegners zwischen seinen Beinen fixiert hat, versucht sich nebenan ein Junge aus der Umklammerung seines Gegners zu befreien.

In einem weiteren Ring wirbelt ein Schwinger sein Gegenüber durch die Luft, bevor er ihn mit einer gekonnten Drehung auf den Rücken legt. Nach dem Zweikampf reichen sich die Gegner die Hände und der Gewinner wischt dem Unterlegenen das Sägemehl vom Rücken. Die zahlreichen Zuschauer mischen sich selten ins Geschehen auf dem Wettkampfplatz ein. Nur manchmal ist ein «Ruhig schaffe» oder «Chum – got scho» zu vernehmen.

Sieger dürfen an Eidgenössischen Nachwuchsschwingtag

Die Motivation, am Weinfelder Nachwuchsschwingfest gut abzuschneiden ist gross, denn es dient zur Vorselektion derjenigen Schwinger, die am 26. August am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Landquart antreten dürfen. Sicher antreten dürfen Damian Ott (Dreien), Lars Hugelshofer (Schönholzerswilen), Werner Schlegel (Hemberg), Thomas Burkhalter (Homburg) und Frank Leuzinger (Schwanden). Das sind die Jungschwinger, welche die begehrten Holzstühle mit nach Hause nehmen durften.