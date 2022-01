Nachwuchs Das Thurgauer Neujahrsbaby heisst Adil – Insgesamt vier Kinder erblickten am 1. Januar das Licht der Welt Die beiden Thurgauer Kantonsspitäler melden für den 1. Januar 2022 vier Babies – sowie ein spätes Silvesterbaby: Nils Frederik kam am 31.12.2021 um 23.03 Uhr zur Welt.

Adil kam am Neujahrstag um 4.38 Uhr im Spital Münsterlingen zur Welt. Bild: Daniela Ebinger

In Münsterlingen erblickten am ersten Tag im neuen Jahr gleich drei Kinder (zwei Buben und ein Mädchen) das Licht der Welt. In Frauenfeld war es mit Selyn Tatiana ein sehr spätes Neujahrs-Baby mit Geburtszeit 22.44 Uhr.

Das Thurgauer Neujahrsbaby heisst Adil und kam um 4.38 Uhr in Münsterlingen auf die Welt. Der kleine Junge mit 48 Zentimetern liegt friedlich zwischen seiner Mami und seinem Papi. Doch der Papi scheint bedeutend erschöpfter zu sein als das Mami. «Es war emotional sehr anstrengend, aber es ist eine sehr glückliche Müdigkeit», sagt Bouchaib Benmira und streichelt dem 3450 Gramm schweren Bündel über sein zartes Köpfchen. Benmira ist überglücklich, Vater zu sein.

Drei Tage wartete das Paar trotz Einleitung auf die Ankunft ihres ersten Kindes. «Es waren verschiedene Ungewissheiten», meint der Papi aus Konstanz. Der Name Adil bedeute der Gerechte: «Mein Bruder heisst auch Adil und ist stolz auf seinen gleichnamigen Neffen», sagt der Marokkaner. Der Stress werde schnell vergessen sein.

Von der Silvesternacht mit den Feuerwerken hat auch seine Partnerin Julija Lijic nichts mitbekommen. «Ich hatte mit den Wehen mein eigenes Feuerwerk im Körper», sagt die Frau aus Kreuzlingen und meint: «Ich wusste für was der Schmerz war, dachte fest daran und das machte es erträglicher.» Sie freuen sich nun auf das zukünftige Familienleben zu dritt.

Das letzte Neujahrsbaby kam eine Stunde vor Mitternacht

Am Abend kam Carla als letztes Baby in Münsterlingen zur Welt. Ihr Termin war am 30. Dezember. Doch dem Mädchen mit 49 Zentimetern eilte die Ankunft auf diese Welt anscheinend nicht. «Die ersten Anzeichen zeigten sich am Morgen im neuen Jahr um 5 Uhr», sagt Miriam Steiger. Für das dreifache Mami sind Datum und Uhrzeit mit 01.01.2022 um 20.44 Uhr «schon noch speziell». «Jedes Kind nimmt man auf seine Art wahr, aber wenn man weiss es ist das letzte Kind, ist es nochmals anders,» meint das Mami aus Amriswil. Ihre Tochter und ihr Sohn freuen sich bereits jetzt auf die Rückkehr von Mami und Schwesterchen Carla.

Das letzte Kind im alten Jahr ist Nils Frederik

Kurz vor dem mitternächtlichen Jahreswechsel meldete sich Nils Frederik in Münsterlingen an. Der kleine Bub mit 51 Zentimetern und 3165 Gramm kam um 23.03 als letztes Thurgauer Baby mit dem Jahrgang 2021 zur Welt. Er schläft friedlich in seinem Bettchen neben der Mama. Janine Illi hat das Feuerwerk am Himmel um Mitternacht nicht mitbekommen. «Ich war einfach froh, dass alles gut gegangen ist und wir das Jahr so glücklich abschliessen konnten», sagt das frischgebackene Mami aus Hörhausen.