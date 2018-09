Kolumne Nachts im Dorf Erst war sie verloren in einem fremden Dorf. Doch trotz Kälte, kurzem Rock und leerem Akku findet eine angehende Journalistin abends ihr Ziel. Annina Flaig

Es war ihr nicht bewusst, wie dunkel und kalt es plötzlich ist, wenn der Herbst kommt. Und dass der Bus nicht fährt. Nicht dann, wenn sie ihn braucht und schon gar nicht dorthin, wo sie will, zu diesem Bergli-Schulhaus. Jetzt steht sie da und friert. An diesem Abend allein in Salmsach.

Sie verflucht nicht nur den kurzen Rock, den sie trägt, sondern auch den Tag, an dem sie ihn gekauft hat. Am meisten aber verflucht sie den Moment, in dem sie sich freiwillig entschieden hat, in dieses Dorf zu kommen. Was hat sie da nur geritten?

Irgendwie ist es mutig. Denn hier wartet niemand auf eine angehende Journalistin von auswärts. Doch sie nutzt die Gelegenheit und fragt die einzige Person, die ihr entgegen kommt, wo denn dieses Bergli-Schulhaus sei. Die Antwort ist denkbar knapp und wenig hilfreich: Das sei ein Primarschulhaus. Die Mittelstufe habe sie doch sicher abgeschlossen, bemerkt die Person.

Und so geht sie weiter die Strasse entlang. Erst als ihr Handy-Akku wegen Google Maps bereits die kritische Fünf-Prozent-Marke unterschreitet, ruft sie an. Sie sei jetzt irgendwo, wo es ganz sicher kein Schulhaus mehr gäbe – um sie herum nur noch Wiesen und Bäume. «Ziel erreicht», sagte ich, «dann bist du angekommen.»

Prickelnder wird es für die junge Frau nicht mehr an diesem Abend. Aber sie landet da, wo sie so unbedingt hin wollte – am Informationsabend zur Salmsacher Ortsplanung.