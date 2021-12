NACHRUF Er rückte sogar nachts aus: Zum Gedenken an den Arboner Arzt Roman Schmid Früher waren Hausärzte oft rund um die Uhr einsatzbereit und auch bei Verkehrsunfällen zur Stelle. Roman Schmid war darüber hinaus auch am Krankenhaus Arbon für operierte Patienten sowie für die Geburtshilfe zuständig. In Arbon wurde er für seine Kompetenz und Integrität über die Pensionierung hinaus hoch geschätzt.

Roman Schmid 1929 - 2021 Bild: PD

Als Roman Schmid 1960 die Arztpraxis seines Vaters Walter Schmid in Arbon übernahm, folgte er dem Ruf der Familie. Seine Ausbildungsjahre hatten ihn an die Frauenklinik im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, dann auf die Innere Medizin am Kantonsspital Schaffenhausen und ans Krankenhaus Rorschach geführt. Gerne hätte er die ungebundenen Lehr- und Wanderjahre noch erweitert.

Wie seine Patienten jedoch bald erkannten, brachte Roman Schmid eine fundierte Ausbildung mit und wuchs in der Sicherheit der Diagnose mit jeder Erfahrung. Er wurde für seine Kompetenz und Integrität über die Pensionierung hinaus (1996) hoch geschätzt.

Damals rückten die Ärzte oft nachts aus, aber auch rund um die Uhr zu Verkehrsunfällen. Sie waren zudem am Krankenhaus Arbon für operierte Patienten sowie Geburtshilfe zuständig.

Ausgrabungen faszinierten ihn

Der Rat von Roman Schmid war auch in der Sekundarschulbehörde gefragt. Im Samariterverein nahm er bei den Kursen die Prüfungen ab. Im Militär absolvierte der junge Arzt die Sanitätsoffiziersschule und erwarb sich den Rang eines Hauptmanns des Geb Füs Bat 111.

Die Ziele der Museumsgesellschaft und die erfolgreichen archäologischen Ausgrabungen faszinierten ihn ebenfalls. Er kannte die Fundorte in der Bleiche und im Schlossbezirk und verfasste Artikel sowie Vorträge zur Geschichte und Archäologie seiner Vaterstadt. Seine leise Erwartung erfüllte sich nicht: Die Römerstrasse zu finden, die einst aus Arbor felix hinaus geführt hatte, blieb ihm verwehrt.

Roman Schmid war seit 1960 mit Claire Faessler verheiratet und Vater der vier Söhne Ivo, Walter, Bernhard und Jost. Zwei folgten seinem beruflichen Weg. Er selber blieb vor schwerer Krankheit nicht verschont. Doch die ganze Familie mit den zehn Grosskindern stand ihm auf ganz beispielhafte Weise bei.