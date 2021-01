Nachruf Der harmonische Rückhalt in der Familie blieb ihm zeitlebens das Wichtigste Am 3. Januar ist Albert Schmid-Müller nach langer Krankheit gestorben. Mit ihm verliert Arbon eine markante Gewerbepersönlichkeit, die auch ausserhalb seines Metzgereifachgeschäftes im Zentrum der Altstadt bleibende Spuren hinterlassen hat.

Albert Schmid, 1937–2021. Bild: PD

Im September 1937 geboren, verbrachte Albert Schmid die Jugendzeit mit vier Geschwistern im elterlichen Geschäftshaus an der Hauptstrasse. Den Primar- und Sekundarschuljahren folgte ein Jahr in einem Handelsinstitut in der Westschweiz. Nach der Metzgerlehre in Frauenfeld zog es den strebsamen Berufsmann in die Fremde.

Die damals im Handwerk üblichen Gesellenjahre nutzte er zur Weiterbildung in mehreren städtischen Fachgeschäften der Schweiz. Deren Abschluss krönte er mit der zweitbesten Meisterprüfung im Land. Im Militär den Verpflegungstruppen zugeteilt, folgten nach der Rekrutenschule die Dienste als Unteroffizier, Offizier, Hauptmann und Kommandant einer Verpflegungskompagnie.

Seine Frau war ihm die unentbehrliche rechte Hand

Im Frühling 1964 heiratete Albert Emmy Müller aus Kratzern. Gleichzeitig übernahm das junge Paar den Metzgereibetrieb, zunächst als Mieter, den es zwei Jahre später käuflich erwerben konnte. Von Beginn weg war Emmy Albert Schmids unentbehrliche rechte Hand im aufblühenden Geschäft. Und bald sorgten zwei muntere Töchterchen für zusätzlichen Betrieb im Haus. Der harmonische Rückhalt in der Familie blieb Albert zeitlebens das Wichtigste.

Ein besonderes Anliegen war ihm die berufliche Nachwuchsförderung, vermittelte er doch 16 Lehrlingen ihr berufliches Rüstzeug. Als Fachlehrer, Prüfungsexperte und kantonaler Lehrlingsobmann war sein Geschäft eine begehrte Adresse als Lehrbetrieb. Der lokalen Metzgerzunft diente er lange Zeit als umsichtiger Präsident und den Thurgauer Metzgermeisterverband präsidierte er während vieler Jahre.

Leutselig und bodenständig

Dem Verkauf der Metzgerei an junge Berufsleute und gleichzeitigem Erwerb der schönen Wohnung an der Promenadenstrasse im Jahr 2000 folgten die Jahre der Musse, mehr Zeit auch für die Familie, die Enkel, die Geschwister. Zeitlebens passionierter Autofahrer folgten nun vermehrt Ferienreisen in die Nachbarländer. Und in ihrem Seehaus in Kratzern genoss Albert Schmid mit seiner Emmy ungestört die sonnigen Sommertage.

Er war auch stets ein gern gesehener Gast an Stammtischrunden, in den letzten Jahren insbesondere am wöchentlichen Stamm der pensionierten Metzgermeister und ihrer Frauen in Steinach. Hier zeigten sich dann nebst den beruflichen seine reichen Kenntnisse um die Ereignisse in der grossen Welt und auch in unserer kleinen, immer auf dem Fundament leutseliger Bodenständigkeit.

Der Kreis eines reich erfüllten Lebens hat sich geschlossen. Erinnerungen werden bleiben. Es sind viele Arboner und Berufskollegen nah und fern, die Albert Schmid ihr ehrendes Gedenken bewahren werden.