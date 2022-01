Nachruf Bruno Zäch verschönerte sein Leben lang die Fahrzeuge berühmter Rennsportfahrer – nun ist er mit 73 Jahren verstorben Über drei Jahrzehnte wurden viele Renn-Motorräder und Seitenwagen in Mettlen im Kanton Thurgau bemalt und lackiert. Der Grund: Bruno Zäch führte dort seine einzigartige Werkstatt

Bruno Zäch war der Gründer von Z Color. Bild: PD

Bruno Zäch wurde am 2. August 1948 geboren. In Sulgen ist er aufgewachsen. Schon als Knabe ist er dem Velo Club Kradolf-Schönenberg beigetreten. Durch das Velo entdeckte er auch seine Liebe zum Töff.

Nach der Schule absolvierte er die Lehre als Autolackierer bei der Firma Sievi Carrosserie und Spritzwerk in Weinfelden. Scherzhaft sagte Bruno immer: «Damals hiess die Berufsbezeichnung noch Kutschenmaler.» Nach der Lehre wurde er zum Werkstattchef befördert. Er heiratete seine Ursula. Die Kinder Tanja, Roman und Leila wurden geboren. Daneben hatte er noch sein grosses Hobby: der Motorrad-Rennsport. Im Thurgau, vor allem in der Gegend von Neukirch-Egnach, gab es acht Motorradrennfahrer, die auf dem Weg zu grossen internationalen Erfolgen waren. Eine besondere Verbindung hatte Bruno Zäch zum Motorradrennfahrer Hans «Häsi» Stadelmann und dem Seitenwagen Team Bruno Holzer / Charly Meierhans.

Am 1. Mai 1977 fand der Grand Prix von Österreich auf dem Salzburgring statt. Bruno Zäch begleitete damals seinen Freund Hans Stadelmann. Da erlebte er nach eigenen Aussagen seinen schwärzesten Tag im Rennsport. Im Rennen der 350 Klasse stürzte Stadelmann und auf dem Weg ins Krankenhaus ist er seinen Verletzungen erlegen. Bruno Zäch fuhr danach alleine nach Hause. Als er in der Nacht, etwas bleich, mit dem Bus mit der grossen Aufschrift «Stadelmann Racing» im Rheintal am Schweizer Zoll ankam, salutierten sogar die Zöllner und sagten mit seufzender Stimme: «Wir haben es im Radio gehört und sind unendlich traurig.» Ein Zöllner klopfte ihm auf die Schulter und sagte: «Fahr heim und ruhe dich aus.»

Der Verlust von diesem damals einzigartigen Thurgauer Rennfahrer Hans Stadelmann beschäftigte ihn einige Wochen. Es dauerte seine Zeit, bis sich Bruno Zäch von diesem Schicksalsschlag erholt hatte. Doch schon 1979 gewannen Bruno Holzer / Charly Meierhans im Z-Color-farbigen LCR Yamaha Sidecar die Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

1984 eröffnete Bruno Zäch seinen eigenen Motorrad Lackierbetrieb in Mettlen. Das war damals schweizweit einzigartig. Über drei Jahrzehnte wurden viele Renn-Motorräder und Seitenwagen in Mettlen im Kanton Thurgau bemalt und lackiert.

Nach der Lehre als Motorradmechaniker begann auch Sohn Roman Anfang der 1990er-Jahre im Betrieb zu arbeiten. Ein besonderes Augenmerk legte Z Color auf ihren Auftritt im Motorrad Rennsport. Der Seitenwagen von Paul und Charly Güdel, die Aprilia von Grand-Prix-Fahrer Markus Gemperle, die Kawasaki vom vierfachen Schweizer Meister und späteren zweifachen Endurance-Vizeweltmeister Roman Stamm sowie auch das gesamte Keller-TM-Team mit den Fahrern Rolf Ammann, Res Wittenwiler, Beni Metzger, Walo Ammann und Urs Zwicker trugen die Z-Color-Farben erfolgreich in die weite Welt hinaus. Selbst Tom Lüthis Töff wurde eins in Mettlen von Bruno Zäch verschönert.

Nach 2010 änderte der Boom nach spezialfarbigen Motorrädern. Sohn Roman stieg 2014 aus dem Geschäft aus und nach seiner Pensionierung 2017 löste Bruno Zäch das Geschäft auf. Sein Credo war immer, eine schöne Bemalung ist wie Schmuck für das Motorrad. Am 8. Dezember 2021 hat uns der grosse Töfflackierer verlassen.