Nachruf: Abschied des Märwiler Oberturners Die Männerriege Märwil und seine Angehörigen nehmen Abschied von Hermann Hummel. Männerriege Märwil

Hermann Hummel engagierte sich in der Männerriege Märwil. (Bild: PD)

Im Alter von 94 Jahren ist Hermann Hummel aus Märwil gestorben. Der Schlosser und Kunsthandwerker war ein langjähriges, sehr engagiertes und geschätztes Turnmitglied der Männerriege Märwil.

Als Oberturner hat er seine Schützlinge regelmässig an Turnfeste geführt, die Faustballspieler trainiert und mit ihnen an unzähligen Meisterschaften und Turnieren erfolgreich teilgenommen.

Bis in sein 74. Lebensjahr leitete er die Seniorengruppe und sorgte bei seinen Kameraden für Fitness auch im Alter.

Auch nach seiner langjährigen Vorstandstätigkeit und Stellung als Ehrenmitglied nahm er bis vor wenigen Jahren aktiv am Turnbetrieb teil. Hermann Hummel war ein geselliger Freund und an Reisen, Feiern und Festen ein fröhlicher Kamerad. In seiner Runde herrschte jeweils eine lockere und heitere Stimmung.

Wo Arbeit anstand, packte er kräftig mit an – auf ihn konnte man immer zählen. Die Männerriege Märwil wird ihren wertvollen Kameraden und seine positive Lebenseinstellung vermissen und wünscht seinen Angehörigen viel Mut und Zuversicht in diesen schweren Stunden. Hermann Hummel hinterlässt seine Frau Rösli, vier Kinder und viele Pflegekinder.