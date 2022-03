Nachgefragt Wo bringt Amriswil die Flüchtlinge unter? «Unsere Bauverwaltung weiss, wo es leere Häuser hat», sagt die Stadt Stadtschreiber Roland nimmt Stellung zu Vorwurf, Amriswil sei nicht genügend vorbereitet auf ukrainische Flüchtlinge.

Roland Huser ist Stadtschreiber von Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Die «Thurgauer Zeitung» erreichte ein Leserbrief, dass die Stadtverwaltung nicht informiere, wohin man Sachspenden für die Ukraine hinbringen könne.

Roland Huser: Es ist nicht zielführend, dass jede Gemeinde nun einen Lastwagen mit Hilfsgütern füllt und diesen in den Osten schickt. Das muss vom Kanton koordiniert werden. Wir verweisen deshalb auf die Hotline des Kantons Thurgau. Bis Ende dieser oder Anfang nächster Woche sollten wir aber mehr Infos aus Frauenfeld erhalten.

Also kann man bei der Stadt Amriswil keine Sachspenden für die Ukraine abgeben?

Ich habe erst gerade erfahren, dass Sachspenden aktuell gar nicht mehr so gefragt sind, weil es viel zu viele sind. Und wenn dann irgendwelche Hilfsgüter einfach an der Grenze stehen, so nützt das niemandem etwas. Deshalb ist es gescheiter, man spendet der Glückskette einen Betrag. Mit dem Geld kann man gezielt helfen und etwas Gescheites machen.

Wie sieht es denn aus mit Unterkünften in Amriswil? Unsere Leserin schreibt: «Wäre es nicht an der Zeit, leerstehende Räume einzurichten für Menschen, die in den nächsten Wochen kommen und Hilfe brauchen?»

Es wird aktuell in jedem Bezirk eine Zivilschutzanlage eingerichtet und geheizt, damit – sollte mal ein Car mit Flüchtlingen ankommen – diese Menschen schnell untergebracht werden können. Das ist aber nur als Sofortmassnahme gedacht, denn in einer Zivilschutzanlage kann man ja auch nicht über längere Zeit leben. Danach kann man schauen, wo diese Leute untergebracht werden können.

Bei diesem hohen Leerwohnungsbestand in Amriswil dürfte genügend Platz vorhanden sein.

Bei uns in der Bauverwaltung weiss man, wo es leere Wohnungen und Häuser hat. Das werden wir sicher dem Kanton melden, wenn entsprechende Anfragen kommen.

Hat die Stadt Amriswil bereits eine solche Anfrage nach Unterkünften erreicht?

Nein, bis jetzt haben wir keine Anfrage erhalten.

Aber es sind bereits ukrainische Flüchtlinge bei Privaten untergebracht. Hat die Stadtverwaltung überhaupt schon Kenntnis von diesen Leuten?

Bis jetzt noch nicht. Denn diese Menschen können drei Monate hier sein bei Bekannten und Verwandten, als ob sie bei diesen in den Ferien wären. So, wie wir es in normalen Zeiten auch nicht wissen. Aber wenn der Krieg länger dauert, müssen sie sicher einen Meldestatus, eine Aufenthaltsgenehmigung haben.

Aber eine möglichst schnelle Anmeldung macht Sinn, nicht zuletzt wegen der Kinder, damit diese auch zur Schule gehen können, oder?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade von meinem Berufskollegen aus Kreuzlingen gehört, dass sie in diesen Tagen einen Bus mit Flüchtlingen erwarten und der Kontakt mit der Schule bereits hergestellt sei, damit die Kinder zur Schule gehen können.

Also hilft auch die Stadt Amriswil unbürokratisch und unkompliziert?

Selbstverständlich. Unsere sozialen Dienste erleben das hin und wieder, dass Leute nach Amriswil kommen und nichts haben – nicht im Zusammenhang mit Krieg. Das ist für uns nicht aussergewöhnlich.