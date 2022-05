Nachgefragt Natallia Hersche kämpft um ihre Büsi – eine Psychotherapeutin ordnet ein: «Tiere sorgen für Ausschüttung des Kuschelhormons» Nach rund eineinhalb Jahren Haft in Belarus ist Natallia Hersche seit kurzem zurück in der Schweiz und will ihre Katzen wieder zu sich holen. Eine Psychotherapeutin erzählt im Interview, wie Tiere das seelische Wohlbefinden verbessern können.

Psychotherapeutin Elisabeth Frick Tanner mit ihrem Königspudel Lupo, der bei Therapiegesprächen meistens auch mit dabei ist. Bild: PD

Natallia Hersche war 17 Monate lang im Straflager in Belarus. Jetzt ist sie zurück in der Schweiz und möchte ihre Katzen wieder bei sich haben, die in der Zwischenzeit weggegeben worden sind. Psychotherapeutin Elisabeth Frick Tanner führt in ihrer Praxis in St.Gallen tiergestützte Therapien durch und hat zu dieser Therapieform ein Buch geschrieben. Sie ordnet ein, welche Bedeutung Tiere für das psychische Wohlbefinden haben können.

Frau Frick Tanner, können Tiere beim Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen helfen?

Elisabeth Frick Tanner: Ja, Tiere können dabei sehr gut helfen, indem sie einfach da sind. Sie vermitteln automatisch Geborgenheit, Sicherheit und Akzeptanz. Tiere verändern die Atmosphäre, weil sie fröhlich, gelöst und spontan sind. Sie werten nicht und stellen keine Ansprüche.

Was passiert konkret, wenn Menschen mit Tieren in Kontakt sind?

Es ist mehrfach wissenschaftlich belegt worden, dass etwa das Streicheln von Katzen dafür sorgt, dass das Hirn Oxytocin ausschüttelt. Das ist das sogenannte Kuschelhormon. So können Menschen, die Katzen streicheln, Stress abbauen.

Können Tiere allein für Heilung sorgen?

Nein, für mich ist das Tier an sich keine Methode. In meiner Praxis sind mein Pudel und zwei Katzen zwar meistens anwesend, ich arbeite aber hauptsächlich mit psychotherapeutischen Methoden. Tiere sorgen während der Gespräche jedoch für eine entspannte Atmosphäre und bauen oftmals eine Brücke zwischen meinen Klienten und mir. Dabei ist aber auch wichtig, dass die Tiere neugierig, offen und an Menschen gewohnt sind.

Für Natallia Hersche sind ihre Katzen sehr wichtig, sie bezeichnet sie als ein Stück Vergangenheit. Wie schätzen Sie das ein?

Das verstehe ich voll und ganz. Wahrscheinlich bedeuten die Katzen für sie Sicherheit und könnten ihr helfen, wieder Vertrautheit und Geborgenheit zu spüren.