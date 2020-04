Nach positiven Erfahrungen: Grosse Parkplätze am Oberthurgauer Seeufer werden auch über das kommende Wochenende gesperrt

Jetzt machen auch Goldach und Rorschacherberg ihre Parkplätze am See dicht: Die Gemeinde Goldach verbietet zudem den Glaceverkauf am See

Der Besucherandrang am Seeufer zwischen Rorschach und Goldach am Wochenende war riesig. Rorschach hat bereits am Freitag seine grössten Parkplätze geschlossen, was Ausflügler nicht wie gehofft fern hielt. Nun haben auch Goldach und Rorschacherberg nach Absprache mit der Nachbargemeinde beschlossen, ihre Parkplätze am See zu schliessen.