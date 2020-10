Nach dem verheerenden Feuer vor zweieinhalb Jahren: Weshalb eine Scheune in Oberaach nun wie Phönix aus der Asche steigt

Auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung» sagt Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau: «Im Rahmen der Strafuntersuchung konnte bei dem Scheunenbrand in Oberaach vom 15. März 2018 Holzasche als Brandursache ermittelt werden.» Diese sei unsachgemäss, da teilweise noch heiss, in der Nähe eines Grünabfallhaufens entsorgt worden. «Diese heissen Aschereste entzündeten den Grünabfallhaufen und das Feuer griff auf die nahe Holzwand der Scheune über.»

Laut Breu sei in dieser Sache ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst erteilt worden. «Es entstand ein Sachschaden von rund 700'000 Franken», sagt der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft. (ebl)