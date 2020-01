Nach 41 Jahren am Bahnhof Romanshorn ist Schluss: Am 20. Januar ist der letzte Arbeitstag von Ursula Schönenberger Die 62-Jährige hat in der Telefonzentrale, im Fundbüro und im Schiffsverkehr gearbeitet. Zuletzt leitete sie lange Jahre das Reisezentrum.

Ursula Schönenberger hat den SBB 46 Jahre lang die Treue gehalten. (Bild: Markus Bösch)

Von Anfang an war es die SBB – und dieser Betrieb hat sie während 46 Jahren nicht mehr losgelassen. Jetzt geht Ursula Schönenberger in Pension. Damit geht eine Ära zu Ende. 1974 hat Ursula Schönenberger die Lehre als Betriebssekretärin bei den Schweizerischen Bundesbahnen in St. Gallen Fiden begonnen. Nach Stationen in Arbon, St. Gallen Winkeln und Wil hat sie fünf Jahre später als «Ablöserin aller Dienste» in Romanshorn die Arbeit aufgenommen. Und sie ist geblieben.

«Ich habe im Reisebüro, in der Telefonzentrale, im Fundbüro, beim Schiffsverkehr – sogar Gleisbelegungspläne habe ich gezeichnet – und vor allem am Schalter gearbeitet. Gefallen haben mir die vielfältigen Arbeiten und die Kundenkontakte. Und diese Gespräche werden mir fehlen.»

Es gab viele Veränderungen

Darum wird die 62-Jährige wohl auch mit einem lachenden und gleichzeitig weinenden Auge am 20. Januar ihre Tätigkeit beenden und vorzeitig in Pension gehen. Gleichwohl würde sie diesen Beruf wieder wählen. In diesen über vierzig Jahren habe es immer wieder Veränderungen gegeben: Vor dreissig Jahren habe sie die Leitung im Verkauf übernommen, und ist dieser Aufgabe bis heute treu geblieben. Dabei hat sie auch Pionierarbeit geleistet.

«Wir waren schweizweit der erste Bahnhof, der auch eine Touristinformation betrieben hat.»

Doch nicht nur: «Wir waren Lehrbahnhof und haben immer wieder Lehrlinge ausgebildet. Und nicht zuletzt der grosse Umbau des Bahnhofs im Winter 1988/89 war eine spannende und herausfordernde Sache.»

Im Mittelpunkt von Europa

Überhaupt finde sie den Bahnhof Romanshorn interessant, sei er doch als Knoten des öffentlichen Verkehrs sozusagen der Mittelpunkt von Europa, sagt Ursula Schönenberger mit einem Schmunzeln. In diesem Zusammenhang sei der gesamte öffentliche Verkehr der Schweiz mit seiner Angebotsdichte und -vielfalt bemerkenswert und wirklich wertzuschätzen: «Aus meiner Sicht ist die Ostwind-Tageskarte ein herausragendes Beispiel dafür.»

Am 20. Januar sitzt Ursula Schönenberger zum letzten Mal am Schalter. Ab dem 1. Februar wird Oliver Felder als Leiter zuständig sein, dannzumal für die Reisezentren Romanshorn, Rorschach und Arbon.