Nach 20 Jahren ist Schluss mit Jassen in Sommeri Die Frauenriege führte zum letzten Mal ihr Preisjassen durch. Vier Teilnehmer waren in jedem der 20 Jahre mit dabei.

Zum Abschluss freuten sich die Geehrten über das Präsent. (Bild: PD)

Was vor 20 Jahren als Nichtraucher-Preisjassen ins Leben gerufen wurde, hat nun seinen krönenden Abschluss gefunden. 114 Jasserinnen und Jasser aus nah und fern haben sich zum letzten Preisjassen in der Mehrzweckhalle Sommeri eingefunden. Einige Teilnehmenden bekundeten im Vorfeld schon ihr Bedauern, dass dieser so beliebte Anlass nun der Vergangenheit angehören soll.

Die Frauenriege konnte auch an diesem Anlass wieder einen reichhaltigen Gabentisch präsentieren. Während im Rechnungsbüro die Rangliste erstellt wurde, ergriff Pia Gmünder die Gelegenheit, das 20-jährige Jubiläum Revue passieren zu lassen: «Es brauchte damals sehr viel Mut, ein Nichtraucher-Preisjassen ins Leben zu rufen. Aber siehe da – schon der erste Anlass war ein grosser Erfolg!»

Über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt

Folgende Personen wurden für ihre 20-jährige treue Teilnahme geehrt: Ursula Schenk, Andwil, Michael Kogler, Alois Rechsteiner und Mathias Reiser alle aus Sommeri.

Gemeindepräsidentin, Priska Rechsteiner, bedankte sich im Namen des Gemeinderates Sommeri: «Euch ist es gelungen, mit diesem Anlass das Dorf Sommeri weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt zu machen.» Von der Gründung bis zum Abschluss haben Pia Gmünder und Agnes Nater im OK mitgearbeitet und ein blumiges Dankeschön erhalten. (red)