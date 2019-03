Nach 20 Jahren ist Schluss: Die Romanshornerin Gaby Zimmermann gestaltet ihren letzten Fasnachtsgottesdienst und erhält viel Applaus Die Gemeindeleiterin der katholischen Kirchgemeinde verband am Sonntag einmal mehr Humor und Ernsthaftigkeit in ihrer fasnächtlich geprägten Predigt. Markus Bösch

Gaby Zimmermann ehrt Kirchenmusiker Roman Lopar mit einem Oscar. (Bild: Markus Bösch)

Vieles gehörte dazu in den vergangenen zwei Jahrzehnten: Jungwacht/Blauring mit ihrem Kinderprogramm, die Romis Näbel Horner mit ihrer mitreissenden Musik, eine volle Kirche – und dann eben die Gemeindeleiterin Gaby Zimmermann als Regisseurin des Fasnachtsgottesdienstes.

Nach ihrem Rückblick unter dem Titel «Es war einmal…» dankten ihr die Besucherinnen und Besucher mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen für eben diese sonntagmorgendlichen Erlebnisse während der fünften Jahreszeit. Davor hatte sie ihrem langjährigen, musikalischen Begleiter Roman Lopar mit einem kirchenmusikalischen Oscar gedankt.

Die Mauer «des greisen Kaisers von Amerika»

In ihrer fasnächtlich geprägten Predigt machte Zimmermann globale und lokale Begebenheiten zum Thema – diesmal vor allem in Liedform. Zimmermann ging auf die Mauer «des greisen Kaisers von Amerika» ein, den chinesischen Auf- und Ausverkauf der Welt und die Zeit der Romanshorner Grossprojekte, die definitiv vorbei sei . Respektive münde sie in das «Neue Stadthaus ErVolksgarten» und die Friedbunkerwiese, einem Friedhof auf der Halbinsel am See.

Religion, Konfession und Glaubensauffassungen wurden – wie auch schon – heutigen gesellschaftlichen Strömungen gegenübergestellt, wenn zum Beispiel vom «Himmel hoch nur noch Pakete von Drohnen herkommen» oder «wir als Menschheit zwar mit der Zeit gehen, nach vorn und zurück schauen, um zu sehen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wir wären auf den Bäumen geblieben».

Sorge um die Zerstörung der Natur

Und trotz des humorvollen Ansatzes war Zimmermanns Anliegen immer wieder und auch diesmal spürbar, nämlich «das Wohl der Erde und der Natur an die erste Stelle zu rücken», Klimawandel, Naturzerstörung nicht einfach hinzunehmen: So wie sie ihre Visionen in ihrem überaus ernsthaften Fasnachtslied «Ein Stück vom Himmel» vor Jahren bereits formuliert und festgehalten hatte.

Die Romis Näbel Horner sorgten für schräge Töne am Gottesdienst. (Bild:Markus Bösch)

Mit dem versmässigen Dank von Stöff Sutter alias Petrus und dem musikalischen Dank von Seiten der Romis Näbel Horner ging an diesem Sonntagmorgen eine konkret gewordene Idee der Gemeinschaft zu Ende – vorläufig zumindest mit Blick aufs nächste Jahr. Ihre Nachfolgerin wird die Tradition weiter führen.