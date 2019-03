Nach 105 Jahren kommt für die Sulger Samariter das Aus

Da fehlender Nachwuchs einer der Auflösungsgründe war, bestimmte die Versammlung, den Samariter-Nachwuchs im Thurgau zu begünstigen. An jede der 13 im Jahr 2019 im Thurgau bestehende Help-Gruppe sowie an die drei in der Gründungsphase stehenden Helpgruppen Erlen, Altnau und Münchwilen gehen 1000 Franken. Dies in der Hoffnung, dass die dort ausgebildeten Jungsamariterinnen und -samariter später in den Samaritervereinen aktiv sind. (red)