Musikkritik Vom artigen Chorsingen zur Volksparty: So war der zweite Festivalabend am Summerdays mit Patent Ochsner und Hecht Überraschung am Arboner Summerdays. Am Samstagabend verpassen es die allzu routiniert agierenden Patent Ochsner, ihr Publikum trotz Traumkulisse so richtig zu verzaubern. Stattdessen ist es die Band Hecht, die das vorhersehbare Chorsingen mit den «Ochsners» nach Mitternacht zu einer Volksfest-Party transformiert.

Patent Ochsner mit Sänger Büne Huber spielten am Samstagabend am Summerdays. Bild: Ralph Ribi

Das Summerdays ist nicht das Gurtenfestival. Das muss auch Büne Huber mit seinem Orchester am Samstagabend kurz nach dem Einnachten erfahren. Zwar ist das Publikum stramm vor der Bühne erschienen und die knapp 20 Grad inklusive traumhafter Seenacht laden zum Volksfest ein – doch der vielzitierte «Funke» will nicht springen. 30 Minuten lang partout nicht. Das mag einerseits am wesentlich jüngeren Publikum als am Vorabend liegen, andererseits aber auch an der Songdramturgie. Denn – die Aussage mag für eingefleischte Fans an Blasphemie grenzen – das neuere Material der Band wirkt live für ein durchmischtes Publikum zu drucklos, zu wenig poetisch, zu beliebig – es trägt nicht.

Auch Huber wirkt nicht eben wie ein Kugelblitz. Geschichten zwischen den Songs lässt er konsequent weg und als Dompteur seiner Fangefolgschaft hat er sich weiss Gott auch noch nie verstanden. Das jugendliche Publikum wirkt vielleicht deshalb zuweilen etwas ratlos an diesem Abend.

Büne Huber gelang es nicht, das junge Publikum mitzureissen. Bild: Ralph Ribi

Zu lange Solis – und der Bläsersatz…

Kommt hinzu, dass sich das neunköpfige Bandgetier mit der Wahl seiner Arrangements und den überlangen Individualsoli nur selten einen Gefallen tut. Der Bläsersatz beispielsweise – Herz der Wiedererkennbarkeit des Ochsner-Sounds – hat seine larmoyanten Heilsarmee-Dissonanzen für proper-knackige Klangfarben eingetauscht. Das ist zwar spieltechnisch einigermassen beeindruckend, doch dann, wenn die Metaphern und Akkorde den Herzmuskel bearbeiten, weinen die Bläser zu wenig innig mit.

Und – nicht alle lieben Bläsersätze, auch wenn sie fünfköpfig und perfekt eingetrimmt daherkommen. «Guggemusig!», nörgelt ein hoch aufgeschossener Mitzwanziger. Nach einem gefühlt fünfminütigen Bläserduell hat auch seine Freundin genug: «Ufhöre, spielet doch da, wo mer kenned!»

Patent Ochsner setzte auf Bläsersätze. Bild: Ralph Ribi

«Elisabeth» die Erlöserin

Glücklicherweise zählt auch für Patent Ochsner, was für alle Bands gilt, die vor Jahrzehnten gleich mehrere unverwüstliche Hits schrieben: die Vergangenheit ist eine geduldig dahinschnurrende Katze, dich sich gern erhebt, wann immer man sie streichelt. Nach 35 Minuten kommen diese Streicheleinheiten bei der Zuhörerschaft an. «Guet Nacht, Elisabeth» enthemmt den Mob und die ersten Chöre stellen sich wärmend der aufkeimenden Biese entgegen.

Ab dann läuft das Konzert im Autopilot. Will heissen, dass jenes keinen Millimeter von dem abweicht, was Patent Ochsner schon immer ablieferten. Das ist dramaturgisch erprobt, wunderbar Metaphern-geschwängert, aber ebenso risikoarm wie die äusserst vorhersehbare Songauswahl. Für die Fans verkommen die letzten dreissig Minuten immerhin zum Schweizer Volkslied-Chorsingen.

99 Bilder 99 Bilder Die Berner Mundartband Patent Ochsner. Bild: Ralph Ribi

Wer auf der Zielgerade Hits wie «Fischer», «Bälpmoos», «Venus vo Bümpliz» und natürlich «Scharlachrot» in den Ring werfen kann, wird in der Schweiz keinen Schlussgang verlieren. Und doch – am Ende bleibt das Publikum ziemlich verhalten. Solide ist eben nur solide. Und wahrscheinlich hätte man Büne Huber einen Gefallen getan, den Auftritt auf den altersmässig durchmischteren Freitagabend anzusetzen.

Die Kraft der Jugend

Während man unmittelbar nach dem Patent-Ochsner-Gig allenfalls an der eigenen Urteilskraft zweifelt, verdeutlichen Hitgarant Hecht bei ihrem energetischen Auftritt, dass die Songs und vor allem Bühnenpräsenz der «Ochsners» tatsächlich Patina angesetzt hat. Denn es dauert nur den Bruchteil eines einzigen Songs, ehe Hecht das Auditorium zum Explodieren bringen. Tausende Hände mengen sich zu einem Meer, auf dem Sänger Stefan Buck wenige Minuten später auf einem Stand up paddle surft.

Hecht-Sänger Stefan Buck auf der Summerdays-Bühne. Bild: Ralph Ribi

Das artige Chorsingen von zuvor wird nun zum erhofften Volksfest. Das junge Publikum singt und tanzt und die fast schon vergessenen Handywände funkeln sternenhaft in den Himmel. Anders als Patent Ochsner inszenieren die Schweizer Aufsteiger ihre Geschichten treffsicherer als die Berner. Beim Trauersong «Nur 1 Minute» stockt beim Publikum der Atem und es kehrt eine ernsthafte Stille ein. Sänger Stefan Buck ist kein Geschichtenerzähler aber ein begabter Moderator, Entertainer, Animateur und Transporteur von Stimmungen und Emotionen. Und er und seine Mitmusiker haben jene unverschämt reizvolle Energie, die nur die Jugend herschenkt.

Hecht sorgte am Arboner Seeufer für ein Volksfest. Bild: Ralph Ribi

Ein wenig Transformation?

Um 1 beenden Hecht ihr Set mit «Adam und Eva». Noch immer skandiert das Publikum, als ob es kein Morgen gäbe. Heimlich hofft man, dass sich Paten Ochsner die Show irgendwo am Bühnenrand mitansehen. Denn der Abend zeigt, dass ein wenig Transformation selbst für den mächtigsten Saurier der Schweiz – bei allem Respekt für das grandiose Schaffen – mit Blick auf die nächste Publikumsgeneration wohl überfällig wäre.