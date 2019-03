Musiker und Turner aus Kradolf-Schönenberg spannen zusammen Der Musikverein Kradolf-Schönenberg geht dieses Jahr mit seiner Unterhaltung neue Wege. Erstmals findet der Anlass in der Mehrzweckhalle Kradolf nur am Samstag statt, dafür von mittags bis spät in die Nacht.

Die Mitglieder des Musikvereins Kradolf-Schönenberg laden heute zur Musig-Metzgete in Kradolf. (Bild: PD)

Nebst viel guter Musik vom gastgebenden Musikverein am Abend und der Formation «Pocketful of Brass» über Mittag, präsentieren die Turnerinnen und Turner aus Schönenberg-Kradolf artistische Shows auf der Bühne der Mehrzweckhalle.

«Es freut mich sehr, dass wir Musikanten dieses Jahr mit den Turnern zusammenarbeiten und gemeinsam eine Unterhaltung auf die Beine stellen», sagt MVKS-Präsident Mario Testa. «So können die Turner nach vielen Jahren ohne Show wieder vor heimischem Publikum zeigen, was sie können. Erstmals präsentieren sie ihr Programm fürs Eidgenössische von Ende Juni.»

Ein Ballonflug als Hauptgewinn

Kulinarisch wird dieses Jahr mit der Metzgete alles geboten, was Fleischliebhaber begehren. Verantwortlich für den Schmaus ist der ehemalige Kreuzlinger «Engel»-Wirt Hermann Marty, bekannt für seine legendären Metzgeten. Dazu gibt es eine grosse Verlosung mit tollen Preisen, als Haupttreffer winkt ein Ballonflug für zwei Personen.

Dazu gibt es eine Bar mit feinen Drinks und am Nachmittag eine Instrumentenvorstellung sowie Kaffee und Kuchen speziell für Familien, Seniorinnen und Senioren, die nicht bis tief in die Nacht an der Unterhaltung bleiben möchten. Die Mitglieder des Musikvereins und des Turnvereins freuen sich auf viele Gäste. Die schön dekorierte Bar im Untergeschoss der Mehrzweckhalle ist bereits am Freitagabend ab 17 Uhr geöffnet. (red)