Musikanten aus dem ganzen Thurgau treffen sich 2019 in Kradolf beim 25. Kantonal-Musikfest

Das Thurgauer Kantonal-Musikfest wird am Freitag, 31. Mai, um 18 Uhr im Festzelt eröffnet. An diesem Abend spielen der MV Kradolf-Schönenberg und die Blaskapelle Fihuspa. Am Samstag, 1. Juni, bestreiten die Swing Kids und die Partyband Bergluft das Abendprogramm. Der Sonntag, 2. Juni, startet um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Es folgt um 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert. Um circa 15.30 Uhr beginnt der Schlussakt mit der Rangverkündigung. (st)