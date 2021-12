Musik Doppelauftritt im Doppelpack: Die Musikgesellschaften Altnau und Mettlen zeigen bei zwei Konzerten ihr Können Drei Monate hatten die Musiker acht neue Stücke geübt. Am letzten Wochenende konnten sie zeigen, was sie erarbeitet haben. Es lief alles wie am Schnürchen.

Die Mitglieder der Musikgesellschaften Altnau und Mettlen unter der Leitung von Johannes Schubert harmonieren gut miteinander. Bild: Inka Grabowsky

Beide Musikgesellschaften haben mit Johannes Schubert den gleichen Dirigenten. So lag es nahe, gemeinsam aufzutreten, einmal in Altnau und einmal in Bussnang. «Eigentlich wollten wir schon im Sommer ein Konzert bei der Landesgartenschau in Überlingen geben», erzählt Daniel Schaltegger, Präsident der Musikgesellschaft Helvetia Mettlen, «aber wegen Corona wurde es abgesagt.» Umso glücklicher waren die Musiker jetzt über ihren Auftritt am Samstag in Altnau und am Sonntag in Bussnang. Schaltegger sagte:

«Im Verein braucht man ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Sonst machen die Proben weniger Spass.»

Nur viermal hatten die beiden Gruppen gemeinsam geprobt, trotzdem klappte alles wie am Schnürchen. «Unser Dirigent hat uns gut im Griff», meinte Ernst Haueter, der Präsident der Musikgesellschaft Altnau, lachend.

Improvisation nötig

Das Zusammenspiel war auch deshalb eine Herausforderung, weil das kombinierte Orchester auf einigen Positionen sehr stark besetzt war, auf anderen aber Musiker fehlten. Einigen Mitgliedern sei die Pandemie-Situation zu heikel gewesen, so Daniel Schaltegger. Sie hatten sich abgemeldet. «Wir haben das auf der Hauptprobe intern geregelt. Normalerweise spiele ich Trompete, aber da sind wir aus beiden Vereinen mit insgesamt acht Personen gut besetzt. Deshalb helfe ich nun mit dem Waldhorn aus. Ich habe das früher auch schon gespielt.»

Vorab war schwer einzuschätzen, wie viele Zuhörer sich unter 3G-Bedingungen einfinden würden. Schaltegger hatte gesagt:

«Und wenn da nur zehn Leute sitzen – wir spielen trotzdem.»

Er hätte sich keine Sorgen machen müssen. Etwa hundert Besucher setzten am Samstag die Masken auf, wiesen die Zertifikate vor und füllten die evangelische Kirche in Altnau.

Abwechslungsreiches Programm

Ihnen gegenüber sassen 33 Musiker zwischen 13 und 82 Jahren und spielten Stücke, die ihrerseits eine grosse Spannweite überbrückten: vom deutschen Marsch aus dem Jahr 1926 bis zur Filmmusik aus «The Greatest Showmann» von 2017. Pathos und Besinnlichkeit fanden beim Gospel «Amazing Grace» und dem Bonhoeffer-Lied «Von guten Mächten wunderbar geborgen» Platz. «Feliz Navidad», das lateinamerikanische Weihnachtslied, brachte Pfarrer Guido Hemmeler, der durch das Programm führte, zum Schwärmen: «So schön, so beschwingt!», sagte er. «So sollte unser Leben sein.» Dirigent Johannes Schubert entsprach gern seinem Wunsch und liess das Lied als Zugabe noch einmal anstimmen, um das Publikum mit dem Ohrwurm auf den Heimweg zu schicken.