Münsterlingen «Wir wollten auf dem Höhepunkt aufhören»: Musikgesellschaft Scherzingen führt keine Jugendmusiklager mehr durch Schluss, aus, vorbei: Die Musikgesellschaft Scherzingen bietet nach 16 Jahren keine Jugendmusiklager mehr an. Dass das Lager im vergangenen Oktober das letzte sein würde, wurde allerdings erst im Nachhinein klar. Wie es zur Entscheidung gekommen ist, erzählt Alexandra Hengartner vom Organisationskomitee.

Gruppenfoto des letzten Lagers vor dem Lagerhaus Pradotel in Churwalden. Bild: PD

Es ist ein Ende ohne Abschied. Doch für Alexandra und Guido Hengartner, sowie Roland Betschen fühlt es sich richtig an. Die drei haben in 16 Jahren insgesamt zehn Jugendmusiklager für die Musikgesellschaft Scherzingen organisiert und geleitet. «Wir nehmen viele schöne Erinnerungen mit leuchtenden Kinderaugen und viele schöne musikalische Klänge mit». Die Lager endeten jeweils mit zwei Konzerten: eines am Lagerort und eines in Bottighofen. Doch nun hat leider, mit jenem im vergangenen Oktober, das letzte Lager dieser Art stattgefunden. Dass es das letzte sein würde, sollte sich jedoch erst im Nachhinein herausstellen.

«Wir dürfen auf 10 schöne Lager zurückblicken und wollten uns nun auf dem Höhepunkt verabschieden.»

Das sagt Alexandra Hengartner. Dass es ein schöner Zeitpunkt wäre, um aufzuhören, habe sich nach dem Lager im Oktober 2021 gezeigt. «Wir drei vom Organisationskomitee haben uns zusammengesetzt und festgestellt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um aufzuhören», sagt sie. Deshalb hätten sie sich zu diesem Schritt entschlossen.

Gruppenfoto des Jugendmusiklagers der MG Scherzingen. Bild: PD

Ein Angebot auch für die Jüngeren

Angefangen hat alles im Jahr 2005. Damals hätten sie das erste Jugendmusiklager mit 16 Kindern durchgeführt, erzählt Alexandra Hengartner. Damals habe es nur Musiklager für Jugendliche ab 16 Jahren gegeben. «Wir wollten auch die Jüngeren abholen.» So kamen bei der Musikgesellschaft Scherzingen jeweils Musikantinnen und Musikanten ab acht Jahren zum Zug. Das hatte allerdings zur Folge, dass die Betreuung eine wichtigere Rolle gespielt habe.

«Die Jüngeren können nicht sechs Stunden pro Tag üben.»

So habe der Fokus nicht nur auf der Musik gelegen, sondern sie hätten daneben auch Spiel und Spass angeboten. Dafür brauchte es folglich mehr Personal. «Es war jeweils ein riesiger Aufwand, den wir und das ganze aufgestellte Lagerteam gerne betrieben haben, um vielen Kinder die Freude an der Blasmusik zu vermitteln», sagt Hengartner. Angefangen damit, dass sie für die Lager jeweils eine Woche ihrer Ferien aufwenden mussten. So sei nun der Wunsch aufgekommen kürzerzutreten. «Und leider haben wir bis jetzt keine Nachfolger gefunden.»

Impression aus dem letzten Jugendmusiklager der Musikgesellschaft Scherzingen im Oktober 2021 in Churwalden. Bild: PD

Ein weiterer Punkt, den Hengartner anspricht, sind die Kinder und Jugendlichen selbst. Es sei immer schwieriger geworden, diese für das Musiklager zu gewinnen. Dafür gebe es unterschiedliche Gründe. Einerseits stünden die Ferien mit der Familie im Vordergrund, andererseits hätten die Kinder heutzutage viele unterschiedliche Hobbys und auch der Druck in der Schule sei gross. Zudem sei der Nachwuchs in der Blasmusik generell rückläufig. «Viele Kinder hören auf, sei es aus zeitlichen oder finanziellen Gründen.»

Sie mussten das Vertrauen der Eltern gewinnen

Zu guter Letzt hätten sie auch immer das Vertrauen der Eltern gewinnen müssen. «Man gibt seine jüngeren Kinder nicht einfach irgendwem ab», sagt Alexandra Hengartner. Mit den Eltern überhaupt in Kontakt zu kommen, sei immer eine Herausforderung gewesen. «Während der Pandemie sowieso, als alle Infoveranstaltungen und Anlässe, an denen wir uns vorstellen konnten, abgesagt werden mussten.»

Das Schlusskonzert 2021 im Dorfzentrum Bottighofen. Bild: PD

Im letzten Lager waren am Ende doch 49 Kinder und Jugendliche dabei, was uns sehr freute. Doch sie zu finden, sei sehr schwierig gewesen, betont Alexandra Hengartner. «Für unser Musiklager waren wir immer bemüht, einige Kinder mitzunehmen die dann, in zwei Bands spielen.» Eine für Anfänger und die andere für Fortgeschrittenere. Sie sagt:

«Pro Band ist es von Vorteil, zwischen 15 und 20 Musizierende zu haben.»

Und es war immer eine Überraschung und Herausforderung wie sich die Bands zusammensetzten.

So sei es nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu Ende gegangen. «Und wer weiss, vielleicht gibt es in Zukunft wieder einmal ein solches Angebot mit der Musikgesellschaft Scherzingen», sagt Hengartner. Sie jedenfalls wäre dann nicht abgeneigt mit zu helfen.