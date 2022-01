Münsterlingen «Ich trete ein gutes Erbe an»: Judith Riehmann will die neue Präsidentin der Primarschulgemeinde werden Die 43-jährige Judith Riehmann stellt sich am 13. Februar für das Präsidium der Primarschulgemeinde Münsterlingen zur Wahl. Unter anderem will die berufstätige Mutter dreier Söhne die Kommunikation zwischen Schule und Eltern verbessern.

Judith Riehmann auf dem Pausenplatz des Primarschulhauses in Scherzingen. Bild: Ralph Ribi

Die Schulzeit prägt, davon ist Judith Riehmann überzeugt. Die 43-Jährige kandidiert für das Präsidium der Primarschulgemeinde Münsterlingen und erzählt folgende Anekdote: Sie sei nie eine Sportskanone gewesen, doch im ersten Lockdown habe sie sich vorgenommen, einen Marathon zu laufen – und es geschafft. «Mein erster Gedanke danach war: ‹Liebe Grüsse an meine ehemaligen Sportlehrer und -lehrerinnen. Schaut, was ich geschafft habe.› Und das nach all den Jahren.»

Sie sei von der Findungskommission angefragt worden, ob sie das Amt von Catherine Rutishauser übernehmen wolle. Sie habe sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt und gemerkt, dass es für sie eine gute Gelegenheit wäre, sich einzubringen, etwas mitzugestalten. 2006 zog die gebürtige Deutsche nach Scherzingen, seit rund einem Jahr ist sie eingebürgert.

«Zudem bin ich als Mutter von drei Kindern nah dran.»

Ihre Söhne seien 8, 12 und fast 15 Jahre alt. Der Jüngste besucht die 2. Klasse der Primarschule, der Mittlere steht kurz vor dem Übertritt in die Sekundarschule und der Älteste ist in der 2. Klasse der Sekundarschule und aktuell mitten in der Berufswahl.

Und mit welchen Adjektiven würden sie ihre Mutter beschreiben? Riehmann überlegt und sagt schliesslich: «Verlässlich und stark.» Der Älteste habe kürzlich für einen Elternabend über sie geschrieben: «Auch wenn meine Mama manchmal nervt, weiss ich, dass sie immer für mich da ist.» «Ich habe ihm geantwortet, dass es mein Job sei, ihn zu nerven.» Riehmann schmunzelt. Sie selbst sagt über sich, dass sie zuverlässig, belastbar und optimistisch sei.

Auch ihr Unterricht findet online statt

Die Eigenschaften scheinen auch zur aktuellen Coronasituation zu passen, stellt sie die Schulen doch nach wie vor vor Herausforderungen. «Ich sehe die Pandemie nicht grundsätzlich als negativ an.» Für sie persönlich habe sich viel verändert, sie sei vermehrt zu Hause, wodurch auch die Beziehung zu ihren Söhnen wieder enger geworden sei. «Vorher habe ich viel ausserhalb gearbeitet.»

Riehmann ist in der Erwachsenenbildung tätig und doziert an verschiedenen höheren Fachschulen in der Ostschweiz. Ihre Kernthemen sind unter anderem Projektmanagement und Personalführung. Am Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden ist sie zudem als Lehrgangsleitung für die Lehrgänge Technischer Kaufmann und IPMA, sprich Projektmanagement, verantwortlich. «Der Unterricht findet nun vermehrt online statt», sagt sie. Beruflich wolle sie etwas kürzertreten, um sich Luft für das Amt zu schaffen.

Neubauprojekt zu Ende bringen

Als Ziele für das Präsidium hat sich Riehmann vorgenommen, eine möglichst reibungslose Übergangszeit sicherzustellen und das Neubauprojekt für die Tagesbetreuung zu Ende zu bringen. Ihr Jüngster sei selber im Kindertreff. «Das hat mir als berufstätiger Mutter auch schon geholfen. Ich schätze dieses Angebot sehr.» Zudem wolle sie die Kommunikation zwischen Eltern und Schule vereinfachen.

«Man muss aber sagen, dass ich ein gutes Erbe antrete.»

Deshalb sei ihr oberstes Ziel, dass die Primarschule Münsterlingen mindestens so gut bleibe, wie sie jetzt ist, und dass die Kinder gerne zur Schule gingen. Sie freue sich auf die Herausforderung und die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde.

Es sei Ihr bewusst, dass sie das Amt in keiner ganz einfachen Zeit übernehme. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen dem geplanten Neubau für den Kindertreff. Bei der Bauauflage ist es zu zwei Einsprachen gekommen, woraufhin der Standort geändert werden musste. Die Projektänderung macht nun eine weitere Bauauflage nötig, wodurch es zu Verzögerungen kommt. Doch Riehmann bleibt optimistisch: «Das kommt schon gut.»