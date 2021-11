Münsterlingen Die Schulpräsidentin und ihr Vize kündigen ihre Rücktritte an: Münsterlingen braucht neue Behördenmitglieder Die Stimmberechtigten genehmigten einstimmig die Budgets von Primarschule und politischer Gemeinde. Der Standort des Neubauprojekts für den Kindertreff muss geändert werden, es kommt deshalb zu einer Verzögerung.

Schulpräsidentin Catherine Rutishauser und Vizepräsident Marcel Kuhn haben ihren Rücktritt aus der Behörde erklärt. Bild: Barbara Hettich

Der kantonale Normsteuerfuss für Primarschulgemeinden liegt bei 64 Prozent. In Münsterlingen ist er bei 56 Prozent und dies wird längerfristig auch so bleiben, sagte Schulpräsidentin Catherine Rutishauser an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend. Im Budget 2022 wird bei einem Gesamtaufwand von 5,8 Millionen Franken zwar mit einem Verlust von 79'300 Franken gerechnet. Bei einem Eigenkapital von 3,2 Millionen Franken sei dies aber verkraftbar, so Catherine Rutishauser.

Das Neubauprojekt Kindertreff in Scherzingen wird noch einmal überarbeitet. Bild: PD

Neuauflage Baugesuch Kindertreff

Im September haben die Münsterlinger Stimmberechtigten den Baukredit für den Neubau Kindertreff von 2,3 Millionen Franken bewilligt. Bei der Bauauflage habe es zwei Einsprachen gegeben. Die Behörde habe den geplanten Standort auf der Schulanlage in Scherzingen einer weiteren Prüfung unterzogen und nach konstruktiven Gesprächen mit den Einsprechern entschieden, den Neubau auf den Hartplatz zu versetzen. Die Schulpräsidentin sagte:

«Die Verkehrssicherheit kann verbessert werden, die Spielwiese bleibt erhalten, die Qualität der Schulanlage kann insgesamt verbessert werden.»

Der sanierungsbedürftige Hartplatz werde versetzt. Für die Projektänderung gebe es eine erneute Bauauflage, und damit sei die Fertigstellung des Neubaus bis Schuljahr 22/23 nicht umsetzbar. Improvisierte Übergangslösungen seien in Abklärung, denn die Schule braucht den jetzigen Raum des Kindertreffs für eine dritte Kindergartenabteilung.

Rücktritt aus der Behörde

«Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen, denn die Zusammenarbeit war stimmig», nahm die Schulpräsidentin Stellung zu ihrem angekündigten Rücktritt per 31. März. Sie wolle sich künftig vermehrt auf ihren Anwaltsberuf konzentrieren. Ebenfalls zurücktreten will nach zehnjährigem Engagement Vizepräsident Marcel Kuhn. Damit diese Rücktritte gestaffelt ablaufen, wird Marcel Kuhn noch bis Ende Schuljahr bleiben. Die Ersatzwahl für die beiden frei werdenden Sitze wird am 12. Februar durchgeführt.

René Walther

Gemeindepräsident Münsterlingen Bild: PD

Alle Kredite genehmigt

Auch die Politische Gemeinde Münsterlingen kann bei Bedarf auf ein hohes Eigenkapital von über 9 Millionen Franken zurückgreifen. Für das kommende Jahr wird bei einem Aufwand von rund 11 Millionen Franken aber lediglich mit einem Verlust von 120'389 Franken gerechnet, «was einer ausgeglichenen Rechnung gleichkommt», so Gemeindepräsident René Walther. Der Steuerfuss bleibt bei 37 Prozent, denn der Gemeinderat rechnet in den kommenden Jahren mit einer stabilen Steuerkraft.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in der Höhe von rund 2 Millionen Franken geplant. Die Schulstrasse in Landschlacht soll saniert werden und dafür genehmigten die 62 Stimmberechtigten einstimmig den Kreditantrag über 879'000 Franken. Ebenfalls einstimmig wurde der Kreditantrag über 300'000 Franken für den Umbau der 5,5-Zimmer-Wohnung im Gemeindehaus genehmigt. Der Mieter habe gekündigt und das Kompetenzzentrum Soziale Dienste See, das bislang in zwei Büros der Gemeinde Münsterlingen integriert war, brauche mehr Platz und geeignetere Räumlichkeiten, erklärte René Walther. Die notwendigen Sicherheitspositionen würden derzeit nicht eingehalten, es fehlen Diskretschalter und Fluchtwege für die Mitarbeitenden, erklärte Walther die relativ hohen Kosten, die aber dank entsprechender Mieteinnahmen problemlos amortisiert werden können.

Ja zu Unterflur-Containern

Mit 42 Ja-Stimmen hat die Versammlung sich für eine flächendeckende Umsetzung der Kehrichtsammlung mittels Unterflur-Containern (UFC) entschieden. Der Bau der 12 UFC in Scherzingen und der 10 UFC in Landschlacht dürfte die Gemeinde 402'000 Franken kosten. Die KVA wird sich mit 132'000 Franken an den Kosten beteiligen, informierte René Walther. Weiter wurden die Kreditabrechnungen «Trafostation Frohsinn» und «Überdachung Innenhof Werkhof» diskussionslos genehmigt.