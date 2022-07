Mountainbike Heim-WM 2025 als Karriereziel für Steffi Häberlin Die 25-jährige Medizinstudentin aus Happerswil nähert sich in einem neuen Team der Mountainbike-Weltspitze. Am Sonntag folgt für Steffi Häberlin der Heim-Weltcup in Lenzerheide.

Steffi Häberlin als Siegerin der Schweizer Marathon-Meisterschaft in Bulle. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Mit Rang 16 in Leogang gelang der 25-jährigen zweifachen Marathon-Schweizer-Meisterin Steffi Häberlin direkt hinter dem österreichischen Ausnahmetalent, der 20-jährigen Mona Mitterwallner, das bisherige Bestresultat auf Stufe Weltcup. Damit hat sich die Marathon-Vizeeuropameisterin von 2021 im Cross-Country-Ranking auf Position 62 verbessert.

Beim Heimrennen auf der Lenzerheide möchte die polysportiv veranlagte Thurgauerin am Sonntag das Leogang-Resultat bestätigen. «Die Top 20 sind auf der spektakulären Strecke mein Ziel. Vor einem Jahr reichte es zu Rang 33, nach dem bisherigen Saisonverlauf müsste ich mich steigern», sagt die atypische Mountainbikerin. Erst 2020 stieg Steffi Häberlin in die olympische Sportart ein. Zuvor bestritt sie nach der Mädchenriege im Kreise der Familie Seifenkistenrennen.

Nicht dem gängigen Modell entspricht sie auch bezüglich Doppelbelastung Sport/Ausbildung. Vor wenigen Tagen hat die Studentin die Prüfungen für den Bachelor Medizin abgelegt. «Bis September kann ich mich nun auf den Radsport konzentrieren und mir Gedanken machen, wie es weiter gehen soll», weiss die Senkrechtstarterin, dass sie auf dem Single-Trail an die Weltspitze eine Anpassung vornehmen muss. Tendenziell dürfte sie das Studium nicht unterbrechen, sondern in die Länge ziehen.

«Mission 25» des aktuellen Teams

Geführt wird das BiXS Performance Race Team von Lukas Flückiger, dem älteren Bruder des Olympiazweiten Mathias Flückiger und langjährigen Mannschaftskollegen von Ralph Näf, dem Teamchef des Thömus maxon-Duos Flückiger/Alessandra Keller. Näf war es auch, der seine Nachbarin im eigenen Team zum wettkampfmässigen Biken gebracht hat.

Noch freuen sich die Verantwortlichen über Platzierungen im ersten Ranglistendrittel. Der Leistungsdruck und die Erwartungen bei Häberlin und Co werden jedoch nächste Saison steigen. Das Team-Projekt lautet «Mission 25», ist also auf die Weltmeisterschaft 2025 im Kanton Wallis ausgerichtet. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris dürften dagegen im Land mit den unzähligen Spitzenleuten kein Thema sein. In Tokio gewannen die Schweizer fünf von sechs olympischen Medaillen.

Umso schwieriger wird es für die momentan zweite Reihe, zu der neben Nicole Koller oder Ramona Forchini auch Steffi Häberlin gehört, die Spitzenleute zu verdrängen. «Wer in der Schweiz», so die bisherige Marathon-Spezialistin, «vorne mitzuhalten vermag, braucht sich international nicht zu verstecken.» An der Cross-Country-Schweizer-Meisterschaft wurde sie hinter dem Trio Keller/Frei/Indergand und vor Koller/Forchini/Neff Vierte. Zwei Minuten fehlten zu Bronze.

An der diesjährigen Schweizer Meisterschaft in Leysin zeigte Steffi Häberlin die beste Leistung ihrer noch kurzen Karriere. «Sie verfügt über einen grossen Motor», lobt Ralph Näf als erster Förderer die studierende Bikerin bzw. bikende Studentin. Er ist überzeugt, dass sie ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. «Entscheidend wird sein, wie sie ihr Studium und den Sport künftig miteinander verbinden kann.»