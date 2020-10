Morgenstund hat Gold im Mund: Die Regionalbibliothek Weinfelden öffnet für die Risikogruppe früher Für Leute über 50 Jahre will die Bibliothek ihre Öffnungszeiten verlängern. Dienstag bis Donnerstag sollen sie zusätzlich die Möglichkeit haben, den Ort morgens zu besuchen.

Jasmine Schönholzer, Präsidentin der Regionalbibliothek und Rahel Ilg, Leiterin der Bibliothek. Bild: Deborah Hugentobler (Weinfelden, 15. Oktober)

Die Bibliothek ist ein Ort, an dem mehrere Generationen aufeinandertreffen und Austausch oder Ruhe suchen. So auch in der Regionalbibliothek Weinfelden. Doch wegen Corona und den geforderten Abstandsregeln will die Bibliothek ihre Öffnungszeiten verlängern.

Menschen, die über 50 Jahre alt sind, sollen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Bibliothek morgens zu besuchen. Jasmine Schönholzer, Präsidentin der Regionalbibliothek Weinfelden sagt:

«Dadurch soll sich die Anzahl der Besucherinnen und Besucher besser verteilen. Sie können somit länger in der Bibliothek verweilen und haben mehr Raum.»

3200 bis 3500 Leute besuchen die Bibliothek monatlich. Über 10 000 Medien leihen sie monatlich aus. Dies habe sich auch nach dem Lockdown nicht stark verändert. Unterschiede stellte die Bibliothekarin lediglich bei den digitalen Ausleihen fest.

«Eine Hälfte mehr wird seit dem Lockdown digital ausgeliehen», sagt Rahel Ilg, Leiterin der Regionalbibliothek. Das heisst statt wie zuvor 1000, werden neu 1500 digitale Medien ausgeliehen. Ausserdem bietet die Bibliothek seit dem Lockdown einen Lieferdienst an. Die Benutzerinnen und Benutzer können sich gewünschte Bücher kostenlos liefern lassen.

Die Regionalbibliothek ist neu dienstags bis donnerstags auch von 9 bis 11 Uhr geöffnet.