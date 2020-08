Miteinander gegen den Dreck: SIX-Lehrlinge säubern die Stadt Romanshorn 36 Jugendliche haben am Donnerstag in der Hafenstadt aufgeräumt. Ganz zur Zufriedenheit des städtischen Obergärtners. Auch Touristen und Besucher freuten sich ob der Aktion.

Die Lehrlinge heuen im Quartier Hotterdingen. PD

Bei SIX, der grössten Schweizer Börse, hat für 36 Jugendliche die Lehre begonnen. Zum Kennenlernen sind sie ins Lehrlingslager in Romanshorn gefahren.

«Dieses Lernendenlager ist für SIX eine wichtige Möglichkeit, um einen optimalen Lehrstart der neuen Lernenden zu ermöglichen»,

sagt Diego Suter, Lehrlingsverantwortlicher im Bereich Informatik von SIX, auf Nachfrage.

Ein gemeinnütziger Arbeitstag

Am Donnerstag haben sich die Lehrlinge für eine saubere Stadt engagiert und einen gemeinnützigen Arbeitstag durchgeführt. SIX teilte die Lehrlinge in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe entfernte Unkraut und Abfall auf dem Hafengelände. Die andere, grössere trug im Quartier Hotterdingen gemähtes Gras an den Bachbeeten zu einer Heumade zusammen.

Im Hafenareal entfernen die Jugendlichen Unkraut und Abfall. PD

Den Werkhof freuts

Die zusätzlichen Arbeitskräfte waren willkommen beim örtlichen Werkhof. Im Sommer fehlen dort nämlich oft Arbeitskräfte und durch die vielen zusätzlichen Hände der Lehrlinge konnte viel Arbeit an einem Tag erledigt werden. Der städtische Obergärtner Christian Brönimann war laut Suter, Lehrlingsverantwortlicher der IT-Lehrlinge von SIX, sehr froh über den Einsatz.

Auch die Touristen und Besucher des Parks schienen sich laut SIX über die Säuberung im Hafenareal zu freuen.