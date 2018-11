In Wigoltingen sagt der Gemeinderat mit Spaghetti Danke Anlässlich des Tags der Freiwilligenarbeit ehrte der Wigoltinger Gemeinderat die Mitglieder von Vereinen und Organisationen. Die Gemeinderatsmitglieder standen gleich selber mit Schürze und Schöpfer an die Fassstrasse.

Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann und ihre Gemeinderatskollegen servieren Spaghetti an der Fassstrasse. (Bild: PD)

(red) Freiwilligenarbeit ist wertvoll für die Gemeinschaft. Deshalb ehrt die UNO immer am 5. Dezember Menschen, die sich ohne Entgelt für das Gemeinwohl einsetzen. Der Wigoltinger Gemeinderat hat diesen Tag etwas vorgezogen und bereits am vergangenen Freitag alle Menschen aus der Gemeinde, die Freiwilligenarbeit leisten, für ihren grossen Einsatz gewürdigt. Von den über vierzig ansässigen Vereinen sind etwa sechzig Personen der Einladung gefolgt.

Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann und Gemeinderätin Daniela Müller haben sich bei den Menschen, welche sich für andere einsetzen, herzlich bedankt. «Ohne die vielen Stunden der freiwilligen Arbeit in Vereinen, Organisationen und Institutionen wäre das Leben in Wigoltingen sehr viel weniger farbenfroh und attraktiv», sagt Wiesmann. «Die Leistungen der Vereine sind ein Kitt in der Gesellschaft und ausschlaggebend für ein aktives Zusammenleben.»

Zum Dank servierten die Mitglieder des Gemeinderats den Gästen Spaghetti mit Sauce. Sie standen dazu gleich selbst mit Schürze und Kelle ausgerüstet an die Fassstrasse. Als musikalische Überraschung trat das Urban Frey Trio auf.