Mit Sicherheit keine Spassband: Das Duo «Mike Ständer Band» tritt in Kreuzlingen auf Der Verein Kultling bringt André Willmund und David Sidler in das neue Konzertlokal «Z88». Vorher treten die beiden aber noch bei Dominic Deville im SRF auf.

Das Duo David Sidler und André Willmund tritt als Mike Ständer Band auf. Bild: PD/Patrick Principe

«Ich habe eher mehr Lampenfieber als weniger», bekennt André Willmund überraschenderweise. Für den erfahrenen Schauspieler, aktuell am Luzerner Theater engagiert, sind die Auftritte als «Mike Ständer» etwas Besonderes. «Es ist etwas anderes, mit eigenen Songs auf die Bühne zu gehen», erklärt er seine besondere Rolle. Die musikalischen Mittel des Duos sind mit Schlagzeug, Bass und Trompete zwar denkbar einfach. Es sind seine mal tiefgründigen, mal absurd komischen Texte, die dem Sound das Sahnehäubchen verpassen.

Ein perfekt eingespieltes Duo

Das Duo in Action Bild: PD/Patrick Principe

Das «Band» im Namen beziwht sich auf Bassist David Sidler. Davor trat Willmund solo auf. Für beide ist es die ideale Besetzung, an der auch nicht mehr herumgeschraubt werden soll. «Es macht die Zusammenarbeit einfacher», sagt der 38-Jährige. «Schliesslich haben wir beide Kinder und sind berufstätig.» Eine pragmatische wie konzeptionelle Entscheidung, die der Band viel Bewegungsfreiheit liess. Das Duo hat rund 70 Konzerte gespielt sowie eine EP und ein Album aufgenommen.

Der Produzent verpasste ihrem rumpligen «Poet-Punk» den nötigen Schub. Das Ergebnis klingt sehr deutsch – kein Wunder, stammt Willmund doch aus Köln und der Berner Sidler spricht zwar sechs Sprachen, aber lieber Hochdeutsch als Dialekt. Diese Einfachheit entwickelt einen anarchischen Charme, der live selbst bei stoischen Schweizern zünden dürfte. Vorausgesetzt, man erweist den Texten Aufmerksamkeit. Willmund sagt:

«Ich glaube, es ist genau dieser Kontrast zwischen vermeintlicher Blödelei und Ernst, der dazu führt, dass die Songs umso stärker wirken.»

Noch ist die Mike Ständer Band ein Geheimtipp, bekannt vor allem in Zürich und dort dem Publikum des Kult-Klubs Helsinki. Das könnte sich bald ändern. Mit der Hamburger Agentur «gutistgut.» des Rappers Das Bo hat die Band seit kurzem einen namhaften Partner an der Seite – und neue Songs sind schon geschrieben. Ein Schritt in diese Richtung sollte am Konzert in Kreuzlingen möglich sein, wo die Band sich bereits Fans erspielt hat. Hergeholt hat sie der Verein Kultling. Dessen Präsident Valentin Huber schätzt die Band neben der Musik vor allem für den Inhalt:

«Die Texte sind klug, witzig und gesellschaftskritisch.»

Im «Z88» ist es die fünfte Veranstaltung am neuen Standort. Präsidentin Lisa-Maria Rosenzweig ist mit dem Start zufrieden: «Die Konzerte waren vielfältig, die Stimmung gut, und spontane Auftritte in der Beiz gab es auch schon.»