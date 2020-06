Mit dem Smartphone ans Ziel: Die Region Bischofszell lädt zu 16 Wanderungen ein Die Stadt Bischofszell hat eine attraktiv gestaltete Broschüre mit vielen wertvollen Informationen herausgegeben. Sie ist an alle Haushaltungen verteilt worden, kann aber von Interessierten auch im Rathaus bezogen werden.

Eine Familie passiert auf ihrer Wanderung die alte Thurbrücke in Bischofszell. Bild: PD

(red) Die Zeichen der Zeit legen uns nahe, die eigene Region neu kennen zu lernen und auszukundschaften. Dazu erstellte die Stadt Bischofszell einen hilfreichen Routenplan. Die Rosenstadt hat wundervolle Oasen in der Natur zu bieten.

Wo sie zu finden sind und was sich unterwegs sonst noch aufspüren lässt, ist in einem praktischen kleinen Büchlein zusammengefasst. Diese Idee aus der Tourismusstrategie der Stadt brauchte eine Weile, bis sie sich realisieren liess.

Ehepaar Fehr investierte viel Zeit

Mit einem grossen Aufwand verbunden war nicht nur die grafische Umsetzung, sondern in erster Linie das Rekognoszieren der einzelnen Routen. Cordula und Peter Fehr wendeten dafür über mehrere Monate sehr viel Zeit auf. Die beiden legten die einzelnen Strecken auf der Landkarte fest und wanderten sie ab.

Von diesem freiwilligen Engagement des Ehepaars können nun alle Bischofszellerinnen und Bischofszeller sowie Gäste profitieren. Jedem Routenplan ist ein QR-Code beigefügt, der die Strecke direkt auf das Smartphone zaubert. Damit findet man sich auf den Strassen und Wegen auf einfache Weise zurecht und verpasst auch bestimmt keine Abzweigung.

Die längste Wanderung führt über 16 Kilometer

Wer zusätzlich wissen will, wo er seinen Durst löschen kann oder wo ein Spielplatz, eine Feuerstelle oder ein Aussichtspunkt zu finden ist, kann dies im praktischen Büchlein nachschlagen. 16 Routen zwischen 2 und 16 Kilometer Distanz sind darin zu finden. Insgesamt könnte man rund 150 Kilometer unter die Füsse nehmen.

Die Strecken lassen sich zum Teil auch mit dem Fahrrad bewältigen. Die Broschüre wurde mit der letzten «Marktplatz»-Ausgabe in jeden Bischofszeller Haushalt verteilt. Weitere Exemplare sind im Rathaus an der Marktgasse 11 sowie online unter www.bischofszell.ch erhältlich. Sie werden auf Anfrage gerne per Post zugestellt.