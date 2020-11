«Das Defizit ist vertretbar»: Der Sulgener Gemeindepräsident über den budgetierten Verlust für 2021 In den letzten Jahre sind die Rechnungen der Gemeinde gegenüber dem Budget mehrmals besser ausgefallen.

Blick in westlicher Richtung auf das Dorf Sulgen: in der Mitte das historische Zentrum mit der evangelischen Kirche, rechts hinten das Industriegebiet. Bild: Manuel Nagel

«Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Sulgen fällt ähnlich aus wie jenes des laufenden Jahres», sagt Gemeinde­präsident Andreas Opprecht. Für 2021 wird bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 50 Prozent mit einem Gesamtaufwand von 15 760 500 Franken und einem Gesamtertrag von 15 048 600 Franken gerechnet. Das Defizit beträgt 711 900 Franken. «Die Gemeinde Sulgen verfügt mit rund 3,4 Millionen Franken über ein stattliches Eigenkapital, sodass das veranschlagte Defizit verkraftbar ist», sagt der Gemeindepräsident.

Gemeinderat hat Steuereinnahmen vorsorglich leicht gesenkt

Welche Auswirkungen die Coronapandemie auf die Gemeindefinanzen hat, lässt sich nur schwer einschätzen. Der Gemeinderat hat im Budget 2021 die Steuereinnahmen, die bei rund 3,5 Millionen Franken liegen, vorsorglich leicht gesenkt: bei den natürlichen Personen um 20000 Franken, bei den juristischen Personen um 95 000 Franken. Mehreinnahmen werden hingegen bei den Liegenschaftensteuern (+20 000 Franken) und beim Finanzausgleich (+10 000 Franken) erwartet.

Wiederkehrende höhere Ausgaben fallen bei der Langzeitpflege (+41900 Franken), bei der Spitex (+20400 Franken) sowie bei der Prämienverbilligung (+40000 Franken) an. Einmalige Kosten von total rund 80000 Franken sind vorge­sehen für das Redesign der ­Gemeindehomepage, die Sa­nierung der Regeneinlaufrinne beim Auholzsaal sowie Entwässerungen und Grabräumungen auf dem Friedhof.

Andreas Opprecht, Gemeindepräsident Sulgen.

Die Rechnungen der Gemeinde sind in den letzten Jahren gegenüber dem Budget mehrmals besser ausgefallen. «Die Besserstellungen sind meist aufgrund von Sondereinnahmen erfolgt, die in der Budgetierungsphase nicht absehbar waren. Wir können nicht davon ausgehen, dass das immer so ist», erklärt Opprecht. «Eine Anpassung des Steuerfusses muss daher von Jahr zu Jahr aufs Neue geprüft werden.»

Unterhalt der Infrastruktur bleibt wichtige Aufgabe

Auch im laufenden Jahr rechnet der Gemeindepräsident damit, dass das budgetierte Defizit von 697 200 Franken kleiner ausfallen wird. Da viele Rechnungen aber noch ausstünden, sei dies noch eine sehr vage Einschätzung, hält Opprecht fest. Trotz der coronabedingten Unsicherheiten will die Gemeinde Sulgen den Unterhalt in die Infrastruktur im nächsten Jahr nicht hinunterfahren oder gar verzögern. Die Gesamtsumme der steuer- und gebührenfinanzierten Investitionen beträgt 1,265 Millionen Franken. Unter anderem wird in die Sanierung der Chaletstrasse und in den Hochwasserschutz beim Bach im Gebiet Bangeten investiert.

Weitere Traktanden an der Gemeindeversammlung sind das revidierte Parkierungs­reglement, drei Einbürgerungsgesuche, die Aufnahme der Jungbürger und die Ehrung der Sulger Musikerfamilie Janett.