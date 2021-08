Minigolf Vom Ferienspass zum WM-Titel: Wie ein Thurgauer die gesamte Weltelite düpierte Auf der Anlage in Romanshorn lernte Beat Wartenweiler Minigolf spielen. Sein Weg führte ihn nach China und direkt an die Weltspitze.

Der Thurgauer Beat Wartenweiler wurde 2019 im chinesischen Zhouzhuang überraschend Weltmeister im Matchplay. Bild: Christof Lampart

«Volle Kraft voraus!» heisst es beim 26jährigen fast täglich, ist doch der in Häuslenen aufgewachsene und mittlerweile in St.Gallen wohnende Spitzenminigolfer von Beruf her Lokführer bei den SBB. Doch nicht nur beruflich strebt der 26jährige Zug um Zug nach Höherem, sondern auch auf den Minigolfbahnen dieser Welt, denn «Minigolf ist meine grosse Leidenschaft».

Dass es ihm im Alter von 13 Jahren im Jahr 2008 im Ferienpass-Schnupperkurs in Romanshorn «den Ärmel reingenommen hat», damit war nicht zu rechnen. Denn niemand in seinem Verwandten- und Bekanntenkreis war ein angefressener Minigolfer. Auf der Anlage neben dem Schwimmbad lernte er erste Tricks und Kniffe.

Schweizer Gartenarchitekt als Erfinder des Minigolfs

Das ist ebenfalls typisch für den Stellenwert des Minigolfs in der Schweiz: Die Bahnen finden sich oft als eine Ergänzung zu einem anderen sportlichen Angebot, wie beispielsweise einem Freibad. Was umso erstaunlicher ist, wurde Minigolf doch in der Schweiz erfunden. Die erste genormte Bahnanlage wurde am 19.März 1954 in Ascona nach den Plänen des Schweizer Gartenarchitekten Paul Bogni eröffnet. Dabei hatte Bogni bereits im Jahr 1950 hatte die Bahnen genormt – die 18 Betonbahnen sind je zwölf Meter lang und 1,25 Meter breit. Zudem reichte Bogni ein entsprechendes Patentgesuch ein, das 1953 bewilligt wurde.

Später kamen mit Eternit und Filz noch zwei weitere Systeme mit unterschiedlichem Belag dazu. Somit war die Voraussetzung geschaffen, dass die Spielenden an unterschiedlichen Plätzen nahezu identische Verhältnisse vorfinden konnten – womit der (inter)nationale Siegeszug des einfach zu erlernenden, aber schwer zu beherrschenden Sports begann.

Wartenweiler merkte nach dem Schnupperkurs schnell, dass «Minigolf mehr für mich sein könnte». Da traf es sich gut, dass der Romanshorner Bahnbetreiber ein günstiges Abo und einen Kurs für Anfänger anbot. «Da machte ich mit und war in den Sommerferien fast täglich auf der Bahn», erinnert er sich. So motiviert am Werk, liessen die Erfolge nicht lange auf sich warten. Beim ersten Volksturnier schaffte er es schon aufs Podest – und bereits im Jahr 2009 löste er eine Lizenz beim Minigolf-Club Romanshorn.

Volksturnier am 29. August in Matzingen Dort findet 2022 die Schweizer Meisterschaft statt Die meisten Minigolfer geben ihr Wissen gerne weiter und zeigen gerne Tipps und Tricks. Auf der nächsten Freizeitrunde die Profis also am besten einfach einmal ansprechen. Viele Vereine bieten auch Schnupperkurse oder Volksturniere an. Entsprechende Informationen gibt es bei den Clubs oder auch direkt bei den Bahnbetreibern. Eines der nächsten Volksturnier – ein Turnier, das für Nichtlizenzierte gedacht ist – findet am 29. August auf der Minigolfbahn statt, auf der die Schweizer Meisterschaften 2022 ausgetragen werden, nämlich in Matzingen.

Heute spielt Beat Wartenweiler für den aktuellen Schweizer Meister MC Eichholz Gerlafingen aus dem Solothurnischen, doch kommt er immer wieder gerne für ein Turnier in die Ostschweiz zurück. «Im nächsten Jahr findet die Schweizer Meisterschaft in Matzingen statt, was ich fantastisch finde, denn die Bahn liegt mir», sagt Wartenweiler lachend und locht auf der zukünftigen Meisterschaftsbahn, wo er sich zum Interview verabredet hat, den Ball mit einem Schlag ein. Er spielt ihn so, dass er genau in die Lücke passt, welche es dem Spielenden erlaubt, den Schlag auf dem kürzesten Weg zwischen Abschlag und Loch ins Ziel zu befördern.

Können, Kopf und Kondition

«Das ist vor allem eine Konzentrationsfrage», erklärt der Champion, der an guten Tagen reihenweise 22er-Runden absolviert. Eine 18er-Runde hat Wartenweiler erst einmal an einem Turnier geschafft. «Eine 19 gelang mir schon mehrmals; aber schon das ist selten», erinnert er sich.

Will man an der Weltspitze mithalten, so ist nebst dem technischen Können und der mentalen Härte auch eine gute Grundkondition wichtig, «sonst kann man in den letzten Runden eines Tages regelrecht einbrechen, weil die Konzentration weg ist», sagt Wartenweiler. Denn die Meisterschaften gehen oft über zehn oder mehr Runden – und am Ende entscheiden nach 180 Löchern nur wenige Fehler über Sieg und Niederlage: «Bei gut besetzten Turnieren ist man mit einem Rückstand von vier Schlägen schon weit weg vom Sieg», so Wartenweiler.

Wartenweiler düpierte die gesamte Weltelite

Seinen bislang grössten Erfolg erzielte der ausgesprochene Mannschaftsspieler – «ein Erfolg im Team ist für mich am schönsten» – jedoch im Einzel. Es war 2019 an den Weltmeisterschaften im chinesischen Zhouzhuang, als der damals 24-jährige im Matchplay, wo die Duelle Mann gegen Mann ausgespielt werden, die gesamte Weltelite düpierte. Nachdem er in der zweiten Runde des Turniers mit Carl-Johan Ryner just jenen Spieler eliminierte, den Wartenweiler selbst als «Roger Federer des Minigolfs» bezeichnet, spielte sich der Ostschweizer «in einen Rausch», der auch das Finale überdauerte. Dort schlug er den Schweden Alexander Dahlstedt mit vier zu zwei.

Ob er, wenn die Coronapandemie überwunden sein wird, seinen WM-Titel verteidigen wird, steht noch in den Sternen. Doch die Voraussetzungen dafür, dass er wieder einmal ein Topresultat an einer Europameisterschaft oder gar Weltmeisterschaft einfahren wird, sind nicht schlecht, denn «Minigolf kann man sehr lange auf hohem Niveau spielen, wenn die Motivation stimmt. Die grösste Herausforderung ist mental und nicht körperlich», sagt Beat Wartenweiler.