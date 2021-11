Miniaturnachbau Ado Trautmann hat zehn Jahre Arbeit investiert: Das Modell der «Prinz Eugen» wird zum ersten Mal zu Wasser gelassen Der pensionierte Kreuzlinger Maschinenbau-Ingenieur hat 2011 begonnen, das deutsche Kriegsschiff im Massstab 1:200 nachzubauen. Rechtzeitig zur Friedrichshafener Modellbau-Messe ist er jetzt fertig.

Auch die kleinsten Details von Ado Trautmanns «Prinz Eugen» sind massstabsgerecht. Bild: Inka Grabowsky

Ado Trautmann

pensionierter Maschinenbau-Ingenieur Bild: Inka Grabowsky

Wenn am Wochenende die Messe «Faszination Modellbau» in Friedrichshafen startet, wird mindestens ein Kreuzlinger etwas Lampenfieber verspüren. Ado Trautmann baut seit Juni 2011 am deutschen Kriegsschiff «Prinz Eugen» im Massstab 1:200. Und nun soll es tatsächlich das erste Mal seine Schwimmfähigkeit beweisen.

«Ich habe das Schiff vor zwei Jahren, als es zu achtzig Prozent fertig war, schon einmal auf dem Stand eines befreundeten Modellbauers gezeigt, aber nun lege ich gerade letzte Hand an, um ein fertiges Stück zu präsentieren.»

Halbe Nächte verbringt der pensionierte Maschinenbau-Ingenieur derzeit in seiner Werkstatt, damit jedes Detail so naturgetreu wie nur möglich ist. «Wenn die Reling im Original vier Zentimeter dick ist, dann ist sie im Massstab 1:200 noch 0,2 Millimeter dünn. Das sollte schon stimmen.»

Es sind winzige Details, die ein Modell originalgetreu machen. Bild: Inka Grabowsky

Originalpläne für originalgetreues Modell

Damit das Modell dem Original entspricht, hält sich Ado Trautmann an Pläne, die vom schweren Kreuzer existieren.

«Ich bin ja auch bei weitem nicht der Einzige, der die ‹Prinz Eugen› nachbaut. Aber mein Schiff soll natürlich besser sein als all die anderen Modelle.»

Das sagt er mit einem Augenzwinkern. Der Schiffsrumpf besteht aus Holz. Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise die Kanonen bestehen aus Messing, das bemalt wird. Ganz feine Details sind nach den Plänen des Modellbauers geätzt worden, weil sie von Hand nicht zu fertigen waren.

Noch nicht ganz fertig: Ado Trautmann legt letzte Hand an. Bild: Inka Grabowsky

Per Fernsteuerung manövrieren und feuern

Der Bastler kann das Schiff im Wasser per Fernsteuerung manövrieren, und er kann sogar ein Geschütz abfeuern. «Die Kanonenrohre sind massstabgerecht mit einem Millimeter Durchmesser ausgebohrt. Hinten gibt es eine winzige Kammer für Schiesspulver.»

«Mit Hilfe eines Glühfadens aus einer Mini-Glühlampe kann ich es zünden, was ein Hundertstel-Sekunden-Highlight ergibt. Und dann brauche ich zwei Stunden zum Nachladen.»

Trautmann muss selbst lachen, als er das erzählt. «Aber auf der Messe gibt es Modellbauer, die sind noch verrückter als ich», meint er.

Original wurde bei Atombombenversuchen versenkt

Pläne, Modell der «Prinz Eugen» und Erbauer Ado Trautmann. Bild: Inka Grabowsky

Wer etwas detailliert nachbauen will, muss sich automatisch mit der historischen Realität auseinandersetzen, was bei einem Kriegsschiff naturgemäss eher unschön ist. Immerhin habe das Original den Zweiten Weltkrieg als einziger grosser Kreuzer unbeschadet überstanden, so Trautmann. Es sank erst nach US-Atombombenversuchen vor den Marshallinseln. Trotz der meist tragischen Geschichten seien Kriegsschiffe für Modellbauer wegen der Anzahl von Türmen, Geschützen, Kränen und Masten besonders faszinierend, erklärt Trautmann.

«Ein Kreuzfahrtschiff ist weniger spannend.»

Ein Hobby fürs ganze Leben

Modellbau interessiert Ado Trautmann schon seit seiner Kindheit. Sein Vater sei Mechaniker gewesen, weshalb er immer in die Werkstatt gedurft hätte. «Das erste Schiff haben wir zusammen gebaut, als ich vielleicht 10 oder 12 gewesen bin», erinnert sich der bald Neunzigjährige. «Es schwamm bestenfalls in der Badewanne, und das auch nur, nachdem wir den Kiel mit einem anderen Schwerpunkt versehen hatten.»

Noch in der Werkstatt, aber bald auf dem Wasser: die «Prinz Eugen» aus Kreuzlingen. Bild: Inka Grabowsky

Im Laufe der Zeit sei er immer anspruchsvoller geworden. Das kostet nicht nur unzählige Stunden, sondern auch viel Geld. In Material und Werkzeug für die «Prinz Eugen» hat Ado Trautmann mehrere tausend Franken investiert:

«Aber es ist ein schönes Hobby, solange die Hände und Augen noch funktionieren.»

Seine Frau Esther trägt es mit Fassung: «Ado ist anders als ich ein Nachtmensch. Zwei oder drei Stunden arbeitet er, während ich schon schlafe.» Nur, ob die prachtvolle «Prinz Eugen» nach der Ausstellung einen Platz im Wohnzimmer bekommt, darüber muss das Ehepaar noch verhandeln.