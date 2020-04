Mini-Demo am Grenzhag zwischen Kreuzlingen und Konstanz: Nach ersten Lockerungen fordern Paare einheitliche Regeln

Ein «Südkurier»-Artikel sorgte am Wochenende für Verwirrung. Das deutsche Bundesinnenministerium habe Einreiseerleichterungen für Paare und Familien erlassen. Doch die neuen Regeln sind bis Montag noch nicht vollständig bei den Beamten an den Grenzübergängen angekommen. So wurden gemäss der Konstanzer Tageszeitung immer noch Personen abgewiesen, die ihre unverheirateten Partner besuchen wollten.