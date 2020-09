Metallkäfer, Tierknochen, Granate: Schüler aus Märwil finden skurrilen Güsel am Clean-Up-Day Zum ersten Mal führten der Dorfverein und die Primarschule Regio Märwil den Clean-Up-Day durch. Ziel ist die Sensibilisierung der Schüler.

Freude am Abfalleinsammeln: Die Schüler aus Märwil machen mit beim Clean-Up-Day. Bild: Reto Martin

Ein Dachsschädel oder eine verrostete Haushaltschere sind nicht die ersten Dinge, an die man denkt, wenn man Abfalleinsammeln hört. Doch beim Clean-Up-Day in Märwil sind es genau solche skurrilen Gegenstände, welche die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Regio Märwil stolz als Funde präsentieren.

Nationale Aufräumaktion

«Ist das eine Granate?», hört man einen Schüler fragen. «Vielleicht ein Hundespielzeug?», ruft von weiter weg ein anderer.Die Kinder haben offenbar grossen Gefallen am Clean-Up-Day. «Das ist das erste Mal, dass wir an dieser Aufräumaktion teilnehmen», sagt Raphael Traber, Lehrer und Mitverantwortlicher.

Die 11-Jährige Salome hofft auf einen Sieg. Bild: Deborah Hugentobler

«Ich habe einen Metallkäfer gefunden, hoffentlich gewinne ich damit am Wettbewerb.»

Der nationale Clean-Up-Day wird jährlich von der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) organisiert. Anmelden können sich Schulen, Vereine, Unternehmen und Gemeinden. An zwei Tagen befreien sie jeweils ihre Region vom Abfall, der überall herumliegt.

«Der Dorfverein veranstaltet alle zwei Jahre eine Bachputzete. Um mehr Leute miteinzubeziehen, fragten wir die Schule an. Normalerweise säubern wir nur die Bäche, dieses Jahr entschieden wir uns, das Aufräumen mit dem Clean-Up-Day zu verbinden und das ganze Gebiet zu säubern», sagt Claudia Schegg vom Dorfverein Märwil.

Der 6. Klässler Tim freut sich über den Clean-Up-Day. Bild: Deborah Hugentobler

«Der Clean-Up-Day gefällt mir wirklich sehr. Es ist eine spannende Abwechslung zum Schulalltag.»

Zudem sei es besonders wichtig, die Schüler und Schülerinnen zu sensibilisieren, das sind sich Schegg und Traber einig. Im Anschluss werde das Thema Abfall im Unterricht behandelt, erklärt Traber. Der geplante Ausflug in die KVA könne leider wegen Corona nicht durchgeführt werden.

Wettbewerb um Znüni

Die Reaktionen aus dem Dorf seien genau so positiv wie die der Kinder, sagt der Lehrer. Was man an den freiwilligen Helfern, erkenne. Anlässlich des Clean-Up-Days organisierte die Schule zwei Wettbewerbe: Zum einen gewinnt die Gruppe mit dem meisten eingesammelten Abfall einen Znüni. Zum anderem erhält das Kind mit dem aussergewöhnlichsten Abfall-Gegenstand einen Büchergutschein.

Nach der grossen Sammelaktion durchs Dorf und über die Wiesen und Felder werden die hungrigen Schüler mit Poulet verköstigt, welches die ortsansässige Frifag sponserte.