Weinfelden «Ich bin froh, dass wir die Messe wieder haben»: Besucher und Aussteller freuen sich über die Schlaraffia Trotz kleineren Rahmens im Thurgauerhof und mit nur gut 60 Ausstellern lockt die Schlaraffia in Weinfelden Gäste an. Die teilnehmenden Aussteller sind froh, sich wieder zeigen zu können.

Beat Ziwica, Winzer im Rebgut Sunnehalde Weinfelden, an seinem Stand an der Schlaraffia 2022. Bild: Mario Testa

Beat Ziwica ist nach der Übernahme des Weinfelder Rebguts Sunnehalde zum ersten Mal mit einem Stand an der Schlaraffia präsent. «Ich wäre schon letztes Jahr gekommen, aber das ging ja nicht. Gut, dass die Messe dieses Jahr stattfinden kann», sagt der Winzer. «Es ist sicher etwas schwierig mit der Zeitbegrenzung für die Besucher, das schreckt vielleicht einige ab. Aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem Start.»

Benno Forster, Winzer aus Weinfelden, Forster Weinbau. Bild: Mario Testa

Auch sein Winzer-Nachbar am Ottenberg, Benno Forster, bläst ins gleiche Horn. «Ich finde es schön, dass wir wieder unter die Leute gehen können», sagt der Weinfelder Winzer Benno Forster. Er hat einen Stand an der Schlaraffia gemietet. «Es ist für mich als Produzent wichtig, mich zu präsentieren. Der Messebetrieb fühlt sich sehr gut an.»

Sebastian Piecarz, Ital Max AG. Bild: Mario Testa

Auch weitere Aussteller sind optimistisch nach dem Start am Donnerstagnachmittag. «Sonst ist die Messe natürlich viel grösser, und wir hatten auch einen doppelt so grossen Stand», sagt Sebastian Piecarz. Er verkauft mit seiner Kollegin italienische Spezialitäten. «Ich finde es gut, dass die Messe überhaupt stattfindet.»

Messebesuch als Familientreff hat Tradition

Heidi Güttinger, Besucherin aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Besucherin Heidi Güttinger schlendert mit ihrer Familie durch die Ausstellung im «Thurgauerhof»-Saal. Lieber so als gar nicht, sagt sie zur kleineren und zeitlich beschränkten Variante der Schlaraffia. «Wirklich vermisst habe ich die Messe nicht, aber wir nützen sie immer als Familientreffen, das hat bei uns Tradition.»

Christoph Soppelsa, Besucher. Teamleiter Gewerbekunden Mittelthurgau TKB. Bild: Mario Testa

Ebenfalls zu Besuch an der Messe ist Christoph Soppelsa von der Thurgauer Kantonalbank. «Ich denke, die Verkäufer können die Messe gut gebrauchen, um sich wieder einmal zu präsentieren. Auch mir als Besucher gefällt es, dass die Schlaraffia wieder ist.» Dass sich nur maximal 700 Personen im Gelände aufhalten dürfen, findet er gar nicht so schlecht. «So fühlt man sich auch etwas weniger einem grossen Risiko ausgesetzt.»

Jolanda Eichenberger, Besucherin. Verwaltungsratspräsidentin Raiffeisenbank Mittelthurgau. Mario Testa

Seine Branchenkollegin Jolanda Eichenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau, schlendert mit Geschäftsleiter Marcel Bischofberger den Ständen entlang. «Es ist schon gewöhnungsbedürftig, dass die Messe deutlich kleiner ist. Es ist eine nicht ganz so vielfältige Schlaraffia wie sonst», sagt sie. «Aber ich freue mich darüber, dass man wieder unter die Leute kann und so etwas wie Normalität zurückkehrt.»

Für Wein geht's, für Bier nicht

Michael Städler, Getränkehändler Zisch.tg. Bild: Mario Testa

Einer, der sonst immer an der Schlaraffia als Aussteller mit von der Partie ist, ist Michael Städler. Der Getränkehändler von Zisch.tg ist diesmal aber nicht mit einem Stand an der Messe vertreten. «Die Stände sind so einfach zu klein. Und für mich als Bierhändler wäre es zwar sicher lustig, aber kein lohnendes Geschäft.» Für Winzer und Weinhändler sei die Messe sicher sehr gut, da hier viele Besucher bestellen. «Beim Bier ist das aber nicht dasselbe. Ich müsste vor Ort Umsatz machen, und das geht so nicht gut. Deshalb geniesse ich die Messe nun als Gast.»

Roman Mästinger, Besucher aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Dass er mit dieser Aussage nicht falschliegt, bestätigt Besucher Roman Mästinger, der mit seiner Frau Weine degustiert. «Ich bin froh, dass wir die Messe wieder haben. An der Schlaraffia kaufe ich jeweils meinen Jahresbedarf an Wein ein – noch ein Jahr hätte ich kaum warten können», sagt er. «Wir dürfen zufrieden sein mit dem, was wir hier geboten bekommen. Es ist auf alle Fälle besser, als wenn die Messe nicht stattfinden würde.»